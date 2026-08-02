تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه؛ ۱۰ حمله تاکنون انجام شده است+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع پزشکی در بیمارستانهای غزه از تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه و شهادت دهها نفر بر اثر آن خبر دادند.
رژیم صهیونیستی گروهی از شهروندان فلسطینی را در نزدیکی مسجدی در محله الزیتون، واقع در جنوب شهر غزه را لحظاتی پیش هدف قرار داد که در اثر آن بنا به گزارشهای اولیه چند تن زخمی شدهاند.
از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس در نوار غزه، با انجام حملات ترور، مدعی شد که سه تن از نیروهای مقاومت را در ترور کرده است.
بهانه این رژیم برای نقض آتش بس، تلاش و برنامه ریزی آنها برای انجام حملات علیه نظامیان متجاوز در غزه بوده است.
منابع محلی در شهر غزه از شنیده شدن صدای انفجار در شهر غزه خبر دادند. گفته میشود رژیم صهیونیستی به یک نقطه در مرکز این شهر حمله کرده است.
حمله به اطراف کارخانه شیرینیپزی «النجمه»
در حمله رژیم صهیونیستی با دو موشک پهپادی به یک خودروی غیرنظامی در مرکز شهر غزه، سه فلسطینی به شهادت رسیدند و شماری دیگر مجروح شدند. این حمله در اطراف کارخانه شیرینیپزی «النجمه»، پشت دادگاه شرعی و نزدیک تقاطع السرایا صورت گرفت.
10 حمله از صبح تاکنون انجام شده است
محمود بصل، سخنگوی سازمان امداد و نجات در نوار غزه، اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی از صبح امروز بیش از ۱۰ حمله هوایی به مناطق مختلف این باریکه انجام داده است.
به گفته وی، در پی این حملات بیش از ۱۶ فلسطینی به شهادت رسیده و دهها نفر دیگر مجروح شدهاند. بمباران نوار غزه همچنان ادامه دارد.
حماس: تشدید عامدانه کابینه جنایتکار جنگی با هدف اخلال در تفاهم های حاصل شده است
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد: بمباران جنایتکارانه، وحشیانه و دیوانهوار رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه که از صبح امروز آغاز شده و به شهادت بیش از ۱۸ شهروند فلسطینی و حذف کامل خانوادههایی از ثبت احوال منجر شده است، تشدید عامدانهای است که کابینه جنایتکار جنگی، بنیامین نتانیاهو با هدف اخلال در تفاهمهای حاصل شده با میانجیها، از جمله دولت آمریکا، برای تکمیل اجرای توافق آتشبس در پیش گرفته است.
حماس در بیانیهای مطبوعاتی از میانجیها و طرفهای ضامن توافق آتشبس خواست مسئولیتهای خود را بر عهده بگیرند و این جنایتهای صهیونیستی علیه ملت فلسطین را محکوم کنند.
این جنبش همچنین خواستار اقدام فوری میانجیها و طرفهای ضامن برای اعمال فشار بر کابینه رژیم اشغالگر به منظور توقف جنایتهایش علیه مردم فلسطین شد و تاکید کرد که این رژیم باید مطابق مفاد توافق، به توقف تجاوزات خود ملزم شود.
حماس تصریح کرد این اقدامات وحشیانه که در سطح جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت قرار میگیرد، مستلزم اقدام رسمی و حقوقی جامعه بینالمللی برای محاکمه سران رژیم اشغالگر و اتخاذ تدابیری است که حمایت از ملت بیدفاع فلسطین را تضمین کند؛ ملتی که همچنان با خطر نسلکشی و کوچ اجباری مواجه است.
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