به گزارش خبرنگار مهر، شهرام فرجی عصر یکشنبه در آیین پایانی بیستودومین سوگواره شبیهخوانی چهارمحال و بختیاری در فرهنگسرای شهرکرد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام خاصه امام شهید و تسلیت ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: تعزیه یک آیین معنوی، سنتی و آیینی بوده که ریشه در خاک ایران عزیز دارد و وقایع دینی بهویژه صحنههای عاشورا و حوادث کربلا از طریق این هنر فاخر دینی بازنمایی شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه هنرهای نمایشی در ایران تاریخی چندین هزار ساله دارد، ادامه داد: سه هزار سال پیش از واقعه کربلا، آیین سوگ سیاوش به یاد این قهرمان ملی، در سرزمین ایران مرسوم بود که اشتراکاتی هم با هنر تعزیه دارد.
فرجی با تأکید بر اینکه هنرمندان تعزیه با نمادسازی عاشورایی مخاطب را در جریان جزئیات این واقعه عظیم قرار میدهند، بیان کرد: تعزیه جمعی از انواع هنرها اعم از موسیقی، نمایش و شعر است و پیام عاشورایی را به شیوه هنری به مخاطبان انتقال میدهد.
وی با اشاره به جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان، یادآور شد: هنرمندان در این برهه حساس و سرنوشتساز وظیفه دارند که پیام راهبردی سیدالشهدا علیه السلام در روز عاشورا یعنی «هیهات من الذله» را علیه استکبار جهانی به گوش جهانیان برسانند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: کشور و مردمی که فرهنگ عاشورایی دارد و شهادت و ایثار در میان مردمانش جاری است، زیر بار ذلت نخواهد رفت همچنان که امام راحل و امام شهیدمان نیز بر این نکته تأکید داشتند.
فعالیت بیش از ۲۰ هزار تعزیهخوان در چهارمحال و بختیاری
در ادامه، رضا رحیمزاده، سرپرست کانون تعزیه استان و دبیر اجرایی بیست و دومین سوگواره تعزیه خوانی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه این سوگواره با نام و یاد امام شهید در شهر کیان برگزار شد، اظهار کرد: تعزیه فقط یک نمایش نیست بلکه بیان هنرمندانه است و تعزیهخوان درواقع لباس تعهد را بر تن میکند و پیام عاشورا را انتقال میدهد.
رحیمزاده با ذکر اینکه تعزیه سندی بر این گزاره است که هنر میتواند ابزار انتقال معنویت باشد، ادامه داد: در این سوگواره، ۱۰ گروه از سراسر استان به اجرا پرداختند و آثار بسیار زیبا و فاخری در حال و هوای متفاوت و معنوی امسال و داغ رهبر شهید و هموطنان عزیزمان، اجرا شد.
وی با اشاره به فعالیت بیش از ۲۰ هزار هنرمند تعزیه و تعزیهخوان در استان و سرآمدی استان در این عرصه، گفت: تعزیه خوانی استان نیازمند یک مکان و بیتالحسین برای برپایی جلسات و برنامههای آموزشی است که امیدواریم وعدههای مسئولان به نتیجه برسد.
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