آمار زائران اربعین فارس از ۱۳۶ هزار نفر گذشت

علیرضا زنیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین آمار ثبتنام زائران اربعین، اظهار کرد: تا روز یکشنبه ۱۱ مردادماه، ۱۳۶ هزار و ۶۹۳ نفر از استان فارس در سامانه سماح برای شرکت در مراسم پیادهروی اربعین حسینی ثبتنام کردهاند.
وی افزود: این تعداد زائر در قالب ۸۰ هزار و ۸۵۱ گروه نامنویسی خود را در سامانه سماح نهایی کردهاند.
مدیرکل حج و زیارت استان فارس درباره ادامه روند ثبتنام نیز گفت: سامانه سماح همچنان فعال است و متقاضیان میتوانند برای حضور در مراسم اربعین حسینی نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
زنیلی تصریح کرد: ثبتنام در سامانه سماح تا روز اربعین ادامه خواهد داشت و زائرانی که هنوز موفق به نامنویسی نشدهاند، فرصت دارند تا پیش از عزیمت، اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند.
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