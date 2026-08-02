به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین امیدی از اجرای ویژه‌برنامه‌های اربعین حسینی توسط کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان خبر داد و گفت: حضور پرشور اصحاب و اعضای کانون‌های مساجد فارس در پیاده‌روی اربعین حسینی و زیارت عتبات عالیات، از مهم‌ترین برنامه‌های این مجموعه در ایام اربعین است.

وی با اشاره به فعالیت‌های گسترده مسجدی‌ها در ایام اربعین اظهار کرد: اهالی و بچه‌های مسجد در استان فارس همواره با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی، مذهبی و اجتماعی، ارادت خود را به حضرت سیدالشهدا(ع) و شهدای کربلا نشان داده‌اند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فارس افزود: بر اساس گزارش‌های دریافت‌شده از کانون‌های مساجد استان، برنامه‌های اربعین حسینی با محوریت اجتماع‌های مردمی و برنامه‌های فرهنگی در مساجد و محافل مختلف در حال برگزاری است.

امیدی ادامه داد: با همکاری اصحاب مساجد و کانون‌های فرهنگی هنری، موکب‌هایی در داخل استان، مرز شلمچه، مسیر تردد زائران حسینی و کشور عراق راه‌اندازی شده که در قالب اسکان، پذیرایی، اطعام، خدمات رفاهی و برنامه‌های فرهنگی، قرآنی و مذهبی به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی از برگزاری آیین‌های عزاداری همراه با قرائت زیارت اربعین در کانون‌های مساجد فارس خبر داد و گفت: پیاده‌روی جاماندگان اربعین همراه با مراسم سوگواری و قرائت دسته‌جمعی زیارت اربعین حسینی با محوریت مساجد در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فارس همچنین از برگزاری محافل قرآنی، شب شعر، اجرای تعزیه، مرثیه‌سرایی و اهدای ثواب تلاوت قرآن کریم به پیشگاه حضرت امام حسین(ع) و شهدای کربلا همزمان با اربعین حسینی خبر داد.

امیدی خاطرنشان کرد: سخنرانی ائمه جماعات مساجد درباره فضیلت‌های زیارت اربعین، برپایی موکب با مشارکت خیران و کمک‌های مردمی، پذیرایی از عزاداران، مسابقات فرهنگی و هنری، نقاشی و حلقه‌های کتابخوانی با موضوع اربعین و عزاداری ماه صفر از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این ایام است.