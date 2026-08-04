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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

حرکت مردم شیراز برای شرکت در راهپیمایی جاماندگان اربعین

حرکت مردم شیراز برای شرکت در راهپیمایی جاماندگان اربعین

شیراز- مردم شیراز با حرکت از نقاط مختلف این کلان‌شهر خود را به مسیر اصلی راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی رساندند.

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کد مطلب 6907890

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