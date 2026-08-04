https://mehrnews.com/x3cK6n ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳ کد مطلب 6907890 استانها فارس استانها فارس ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳ حرکت مردم شیراز برای شرکت در راهپیمایی جاماندگان اربعین شیراز- مردم شیراز با حرکت از نقاط مختلف این کلانشهر خود را به مسیر اصلی راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی رساندند. دریافت 8 MB کد مطلب 6907890 کپی شد مطالب مرتبط معرفت حسینی شرط بهرهمندی از برکات زیارت اربعین است سیل عاشقان حسینی در راهپیمایی جاماندگان اربعین شیراز محدودیت های ترافیکی راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در شیراز اربعین حسینی؛ الگویی زنده از جامعه مطلوب اسلامی برگزاری پیادهروی جاماندگان اربعین کازرون با حضور ۶۰ هزار عاشق حسینی علوی: مواکب فارس تا بازگشت آخرین زائر اربعین فعال میمانند آمار زائران اربعین فارس از ۱۳۶ هزار نفر گذشت راهپیمایی اربعین حسینی، تداوم فرهنگ ایرانی-اسلامی در نسلهاست موکبهای کانونهای مساجد فارس از شیراز تا کربلا به زائران خدمت میکنند آیتالله دژکام: زیارت اربعین منشور سبک زندگی حسینی است زنجیرزنی مردم استهبان در حرم حضرت عباس(ع) قدردانی مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس از خادمان و مردم اربعینی استان مهاجران خارجی مقیم فارس با ۲ موکب به استقبال زائران اربعین رفتند طنین ندای «یا لثاراتالحسین» در پیادهروی جاماندگان اربعین شیراز آیت الله دژکام: قدرت اراده ملت ایران دشمنان را به هراس انداخته است برچسبها اربعین حسینی اربعین 1405 راهپیمایی جاماندگان مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی
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