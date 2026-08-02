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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۳

سنندجی‌ها: تجمع شبانه لبیک به فرمان رهبر انقلاب اسلامی است

سنندجی‌ها: تجمع شبانه لبیک به فرمان رهبر انقلاب اسلامی است

سنندج- مردم شهر سنندج حضور ‌تجمع شبانه را لبیک به فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران می‌دانند.

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کد مطلب 6906793

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