https://mehrnews.com/x3cJDY ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۳ کد مطلب 6906793 استانها کردستان استانها کردستان ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۳ سنندجیها: تجمع شبانه لبیک به فرمان رهبر انقلاب اسلامی است سنندج- مردم شهر سنندج حضور تجمع شبانه را لبیک به فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران میدانند. دریافت 33 MB کد مطلب 6906793 کپی شد مطالب مرتبط موکبهای پذیرایی از زوار اربعین در کربلا صدو پنجاه و پنجمین شب اجتماع مردم ماسال در میدان اجتماع شبانه پرشور سلماسیها در حمایت از نیروهای مسلح برچسبها انقلاب اسلامی تجمع مردمی سنندج
نظر شما