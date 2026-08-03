اجرای طرح ملی «شوق رویش» در مهرستان

علی فهرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر به عنوان یک نهاد پیشرو در فعالیت‌های اجتماعی، تلاش دارد تا با بهره‌گیری از پتانسیل‌های موجود و جذب حداکثری نوجوانان و جوانان، تابستانی پربار و آموزشی را برای آنان رقم بزند.

رئیس جمعیت هلال احمر مهرستان افزود: طرح «شوق رویش» با رویکردی تربیتی و مهارتی طراحی شده است تا ضمن پر کردن بهینه اوقات فراغت، زمینه را برای آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان با فعالیت‌های داوطلبانه، آموزش‌های امدادی و مفاهیم بشردوستانه فراهم کند.

فهرجی با تاکید بر اهمیت نقش جوانان در توسعه جامعه، تصریح کرد: در قالب این طرح، دوره‌های متنوعی از جمله کارگاه‌های آموزشی امداد و نجات، کلاس‌های هنری، فعالیت‌های فرهنگی و برنامه‌های ورزشی-تیمی پیش‌بینی شده است که می‌تواند نقش موثری در خودسازی و رشد اجتماعی این قشر ایفا کند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر مهرستان افزود: نگاه ما در اجرای این طرح، نگاهی بلندمدت است؛ به این معنا که با شناسایی استعدادهای برتر در جریان فعالیت‌های تابستانی، این افراد را برای عضویت در کانون‌های جوانان و ارتقای سطح توانمندی‌هایشان در طول سال حمایت خواهیم کرد.

وی در پایان با اشاره به همکاری‌های بین‌بخشی در شهرستان خاطرنشان کرد: با تعاملات سازنده میان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سایر نهادهای فرهنگی مهرستان، امیدواریم بتوانیم بستری مناسب برای شکوفایی خلاقیت و حس مسئولیت‌پذیری در نوجوانان مهرستانی فراهم آوریم و شاهد حضور پرشور آنان در عرصه‌های خدمت‌رسانی باشیم.