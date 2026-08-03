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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۷

خدمات رسانی رایگان متروی تبریز در روز اربعین حسینی

خدمات رسانی رایگان متروی تبریز در روز اربعین حسینی

تبریز- مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی تبریز از ارائه خدمات رایگان مترو در روز سه شنبه، ۱۳ مرداد ماه، مقارن با اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر باقری‌فر روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از ارائه خدمات رایگان مترو در روز سه شنبه، ۱۳ مرداد ماه، مقارن با اربعین حسینی خبر داد و گفت: متروی تبریز در اربعین سید و سالار شهیدان، از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۲۱:۰۰ شب در خط یک ( ایستگاه ائل‌گولی تا ایستگاه شهرک نورلاله) برای تسهیل تردد اقشار مختلف مردم و شرکت‌کنندگان در مراسم ویژه جاماندگان اربعین حسینی، سرویس رایگان ارائه خواهد کرد.

باقری فر افزود: سرویس رایگان مترو در مناسبت‌های ملی و مذهبی و ایام تعطیل رسمی در راستای سیاست تکریم شهروندان و با تأکید اعضای شورای اسلامی و شهردار کلانشهر تبریز اجرا می‌شود و ناوگان مترو با حداکثر توان عملیاتی در خدمت عزاداران حسینی خواهد بود.

مدیرعامل متروی تبریز در پایان خاطرنشان کرد: خدمات رایگان مترو در روز اربعین، تنها بخشی از رویکرد این سازمان در طول سال است؛ به‌گونه‌ای که در تمامی مناسبت‌های مهم ملی و مذهبی و همچنین ایام خاصی نظیر بازگشایی مدارس، تسهیل تردد شهروندان در اولویت قرار دارد و این رویه با حمایت شورای اسلامی و شهرداری کلانشهر تبریز تداوم خواهد یافت.

کد مطلب 6907021

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