ترامپولین استاندارد در ایران نداریم/ برای ناگویا انتخابی خواهیم داشت

سمیه چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره درخشش بانوان ترامپولین در اولین اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا گفت: تقریبا نزدیک به دو سال است که اردوی ترامپولین بانوان در حال برگزاری است. سال گذشته ما یک مسابقه برون مرزی به روسیه اعزام شدیم اما هنوز لباس دختران ترامپولین در آن مسابقه به صورت رسمی مورد تأیید فدراسیون جهانی ژیمناستیک قرار نگرفته بود. اما امسال در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کردیم و برای اولین بار دختران در یک مسابقه بینالمللی رسمی حاضر شدند.
وی گفت: خوشبختانه دختران ترامپولین توانستند مدال نقره را در بخش همزمانی کسب کردند. دو نفر از دختران هم به فینال راه پیدا کردند و این موضوع برای من خیلی ارزشمند بود. در بخش انفرادی هم ورزشکاران ما به مقامهای چهارمی و پنجمی رسیدند.اگرچه در بخش انفرادی دختران ما به سکو نرسیدند اما کسب عنوان چهارمی و پنجمی نشان داد که بازیکنان میتوانند نیم نگاهی هم به کسب سکو در بخش انفرادی باشند.
سرمربی ترامپولین بانوان در مورد کسب سهمیه بازیهای آسیایی ناگویا گفت: خوشبختانه به خاطر عملکرد خوب بانوان ترامپولین در مسابقات قهرمانی آسیا از سوی اتحادیه ژیمناستیک آسیا چهار سهمیه (دو سهمیه در بخش بانوان، دو سهمیه در بخش آقایان) به ایران داده شد. این سهمیهها به شخص تعلق ندارد و به همین خاطر برای انتخاب نفر برتر در بازیهای آسیایی ناگویا ما انتخابی خواهیم گذاشت.
چراغی تأکید کرد: چهار ورزشکاری که در مسابقات قهرمانی آسیا حضور داشتند در این انتخابی شرکت خواهند کرد، در کنار آن هر ورزشکاری که مدعی است که میتواند عملکرد خوبی داشته باشد در اردو حضور خواهند داشت و ما هم از این موضوع استقبال میکنیم و بین آنها انتخابی برگزار میکنیم و بهترین نفرات انتخاب خواهند شد. اردوی بعدی تیم ملی از ۲۰ خردادماه در کیش برگزار میشود و فعلا مسابقهای نداریم و تمرکز اصلی ما روی برگزاری اردوهاست.
وی در مورد شانس ورزشکاران ترامپولین در بازیهای آسیایی ناگویا گفت: من خودم به شخصه از نتیجهای که دختران ما در مسابقات قهرمانی آسیا کسب کردند خیلی راضی و خوشحا بودم. این نتایج ما را امیدوار کرد تا در بازیهای آسیایی ناگویا با قدرت کار کنند و به مدال نزدیک خواهیم شد.
سرمربی تیم ترامپولین بانوان در مورد تجهیزات این رشته گفت: ما از نظر زیرساختی و سخت افزاری از کشورهای دیگر عقب هستیم، اما از نظر تکنیکی اکثر ورزشکاران در اردو، اصلاح تکنیک میشوند و شرایط قابل قبولی پیدا میکنند. اما ما ترامپولین استاندارد نداریم و این اردوی آخر که به مدت ۶ روز در ترکیه بود به سطح آمادگی ورزشکاران کمک زیادی کرد و باعث کاهش استرس آنها شد. ضمن اینکه ترامپولین در ترکیه استاندار بود و ورزشکاران آمادهتر وارد مسابقات قهرمانی آسیا شدند.
وی گفت: از سرپرست فدراسیون بابت حمایتها و دلسوزیها و اردوهای مستمر، بهویژه اردوی اخیر در ترکیه تشکر میکنم. همچنین از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بابت حمایت از دختران ما و همچنین استان قزوین برای برگزاری اردوها تشکر میکنم.
نظر شما