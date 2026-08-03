مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تأمین خون سالم و پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی، تیم سیار انتقال خون استان کرمانشاه روز دوشنبه ۱۲ مردادماه در شهرک ریجاب مستقر خواهد شد.

وی با دعوت از شهروندان برای مشارکت در این اقدام انسان‌دوستانه، افزود: اهدای خون هدیه‌ای از جنس زندگی است و هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان بیماران نیازمند، مصدومان حوادث و افرادی که به فرآورده‌های خونی وابسته هستند را نجات دهد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: تیم سیار انتقال خون از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر در مرکز بهداشت شهرک ریجاب آماده پذیرش اهداکنندگان خون خواهد بود و از همه افراد واجد شرایط دعوت می‌شود با حضور در این برنامه، در تأمین ذخایر خونی استان مشارکت کنند.

میرزاده خاطرنشان کرد: مشارکت مردم نیک‌اندیش در اهدای خون، نقش مهمی در حفظ ذخایر خونی و استمرار خدمات درمانی به بیماران دارد و انتقال خون استان همواره قدردان این همراهی ارزشمند است.