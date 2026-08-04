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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در تبریز آغاز شد

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در تبریز آغاز شد

تبریز- مراسم راهپیمایی و پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان با حضور گسترده مردم و با یاد قائد شهید امت از میدان شهید بهشتی تبریز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه از نخستین دقایق آغاز این آیین معنوی، خیابان‌های منتهی به مسیر راهپیمایی مملو از عاشقان و دلدادگان مکتب حسینی بود که با نوای «لبیک یا حسین»، «لبیک یا زینب» و مرثیه‌سرایی، مسیر میدان شهید بهشتی تا مصلای اعظم امام خمینی (ره) تبریز را به یاد زائران کربلا و جاماندگان این سفر معنوی طی کردند.

در این مراسم، پرچم‌های سیاه و سرخ مزین به شعارهای «یا لثارات الحسین» و «یا لثارات خامنه‌ای» در دستان راهپیمایان به چشم می‌خورد و حاضران با سردادن شعارهای حماسی، ضمن زنده نگه داشتن پیام عاشورا، بر ادامه راه شهیدان و خونخواهی قائد شهید ام تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع بزرگ، با حضور در راهپیمایی جاماندگان اربعین، ضمن ابراز ارادت به حضرت سیدالشهدا (ع) و یاران باوفایش، یاد و خاطره قائد شهید امت را گرامی داشتند و با آرمان‌های عاشورا و مسیر مقاومت تجدید میثاق کردند.

در طول مسیر، موکب‌های مردمی با توزیع آب، شربت، چای و نذورات از عزاداران حسینی پذیرایی کردند و فضای مسیر با نوحه‌خوانی، سینه‌زنی و قرائت اشعار آیینی رنگ و بوی اربعین به خود گرفت.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، راهپیمایان پس از رسیدن به مصلای اعظم امام خمینی (ره) تبریز در مراسم اجتماع جاماندگان اربعین شرکت کرده و برنامه‌هایی از جمله قرائت زیارت اربعین، سخنرانی، مرثیه‌سرایی و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر برگزار خواهد شد.

این مراسم به همت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، هیئت‌های مذهبی و اقشار مختلف مردم در حال برگزاری است.

کد مطلب 6907875

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