راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در تبریز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه از نخستین دقایق آغاز این آیین معنوی، خیابان‌های منتهی به مسیر راهپیمایی مملو از عاشقان و دلدادگان مکتب حسینی بود که با نوای «لبیک یا حسین»، «لبیک یا زینب» و مرثیه‌سرایی، مسیر میدان شهید بهشتی تا مصلای اعظم امام خمینی (ره) تبریز را به یاد زائران کربلا و جاماندگان این سفر معنوی طی کردند.

در این مراسم، پرچم‌های سیاه و سرخ مزین به شعارهای «یا لثارات الحسین» و «یا لثارات خامنه‌ای» در دستان راهپیمایان به چشم می‌خورد و حاضران با سردادن شعارهای حماسی، ضمن زنده نگه داشتن پیام عاشورا، بر ادامه راه شهیدان و خونخواهی قائد شهید ام تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع بزرگ، با حضور در راهپیمایی جاماندگان اربعین، ضمن ابراز ارادت به حضرت سیدالشهدا (ع) و یاران باوفایش، یاد و خاطره قائد شهید امت را گرامی داشتند و با آرمان‌های عاشورا و مسیر مقاومت تجدید میثاق کردند.

در طول مسیر، موکب‌های مردمی با توزیع آب، شربت، چای و نذورات از عزاداران حسینی پذیرایی کردند و فضای مسیر با نوحه‌خوانی، سینه‌زنی و قرائت اشعار آیینی رنگ و بوی اربعین به خود گرفت.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، راهپیمایان پس از رسیدن به مصلای اعظم امام خمینی (ره) تبریز در مراسم اجتماع جاماندگان اربعین شرکت کرده و برنامه‌هایی از جمله قرائت زیارت اربعین، سخنرانی، مرثیه‌سرایی و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر برگزار خواهد شد.

این مراسم به همت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، هیئت‌های مذهبی و اقشار مختلف مردم در حال برگزاری است.