اربعین متفاوت مردم استان سمنان؛ روایت حماسه دلدادگانی که جاماندند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: آئین معنوی اربعین دلدادگان حسینی، روایت کسانی است که بخت تشرف به کربلای معلی در روز اربعین سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) و یاران باوفایش را ندارند؛ مراسمی که صبح سه‌شنبه همزمان با دیگر نقاط ایران اسلامی در نقاط مختلف استان سمنان برگزار شد.

پیاده‌روی دلدادگان اربعین حسینی در استان سمنان چند سالی است با شکوه خاصی برگزار می‌شود، اما روایت حضور امسال به گفته مردم متدین و خداجوی دیار سه هزار شهید، تفاوت‌هایی با سال‌های گذشته دارد.

امسال، نخستین اربعین سرور و سالار شهیدان پس از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی است و حال و هوای خونخواهی و انتقام، در کنار تداوم نهضت عاشورا، ایستادگی، مقاومت و سر خم نکردن در برابر ظلم و ظالم، جلوه‌ای متفاوت به این مراسم بخشیده است.

اربعینی با حال و هوای متفاوت

سال‌هاست مردم متدین و خداجوی استان سمنان برای حضور در مراسم اربعین دلدادگان حسینی اهتمام دارند، اما امسال شرایط متفاوت است؛ مردم از یک ساعت پیش از زمان اعلام‌شده از سوی مسئولان در میدان حضور یافته‌اند و پرچم‌های سرخ «یا لثارات الخامنه‌ای(رض)» و «یا لثارات الحسین(ع)»، پرچم جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهایی با شعارهای ضد استکباری را در دست دارند.

امروز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵، همزمان با دیگر نقاط کشور، نزدیک به ۴۰ نقطه شهری و روستایی استان سمنان میزبان حماسه حضور مردم است؛ مردمی که دل‌هایشان را در کنار زائران کربلا گذاشته‌اند و امروز در جوار حرم مطهر آقای خود، حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، به عزاداری و سوگواری می‌پردازند.

این حضور مردمی در حالی رقم می‌خورد که گرمای تابستان نیز نتوانسته از شور و اشتیاق دلدادگان حسینی بکاهد و مردم استان سمنان از نخستین ساعات صبح خود را به مسیرهای تعیین‌شده رسانده‌اند.

سمنان؛ روایت حضور از میدان تا مصلا

از سمنان خبر می‌رسد راهپیمایی دلدادگان اربعین حسینی ساعت ۹ صبح آغاز شده، اما از ساعت ۸ و همزمان با آغاز فعالیت تدریجی موکب‌ها از میدان امیرالمؤمنین(ع) به سمت مصلای امیرالمؤمنین(ع)، مردم نیز در مسیر حضور یافته‌اند؛ مردمی که خالصانه آمده‌اند تا بار دیگر حماسه‌ای ماندگار از ارادت به اهل‌بیت(ع) خلق کنند.

همزمان با اقامه نماز ظهر و عصر، مراسم عزاداری و قرائت زیارت اربعین نیز در مصلای امیرالمؤمنین(ع) مرکز استان سمنان برگزار می‌شود و مردم برای حضور در این برنامه معنوی آماده می‌شوند؛ مراسمی که با وجود گرمای هوا، با حضور قابل توجه مردم همراه شده است.

در شاهرود نیز جمعیت قابل توجهی از مردم حتی ساعتی پیش از آغاز رسمی فعالیت موکب‌ها در میدان حضور یافته‌اند. مسیر پیاده‌روی از سه‌راهی مجن به سمت آستان مقدس امامزاده ابوالقاسم(ع) بسطام تعیین شده و مردم خودروهای خود را در پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده قرار داده و به سمت مسیر راهپیمایی اربعین حسینی در حرکت هستند؛ به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود جمعیت امسال بیش از سال‌های گذشته باشد.

برپایی بیش از ۵۰۰ موکب در استان

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از ماه‌ها قبل و با توجه به اهمیت اربعین امسال، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای برگزاری پیاده‌روی «دلدادگان اربعین حسینی» صورت گرفته است، گفت: به حمدالله امروز شاهد برگزاری این مراسم همزمان با دیگر نقاط کشور و با برپایی بیش از ۵۰۰ موکب در نقاط مختلف استان هستیم.

حجت‌الاسلام علیرضا قنبری با بیان اینکه ۳۹ نقطه شهری و روستایی استان سمنان امسال افتخار میزبانی مراسم اربعین دلدادگان حسینی را دارند، ابراز کرد: موکب‌های پذیرایی، برنامه‌های فرهنگی، تبیینی و مشاوره‌ای، خدمات مذهبی و سلامت و دیگر خدمات مورد نیاز در مسیر حضور سوگواران و دلدادگان حسینی به مردم خدمت‌رسانی خواهند کرد.

وی با بیان اینکه مراسم دلدادگان اربعین حسینی در مرکز استان از میدان امیرالمؤمنین(ع) به سمت مصلای امیرالمؤمنین(ع) برگزار می‌شود، افزود: در شاهرود مسیر سه‌راهی مجن تا امامزاده ابوالقاسم(ع) بسطام، در دامغان مسیر گلزار شهدای گمنام پارک دانشجو تا آستان مقدس امامزادگان محمد و جعفر(ع) و در آرادان نیز مسیر گلزار شهدا در مجاورت شهرداری تا مسجد صاحب‌الزمان(عج) برای برگزاری این مراسم در نظر گرفته شده است.

روایت حضور گسترده مردم

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه در گرمسار نیز مراسم اربعین دلدادگان حسینی از مزار شهدا به سمت امامزاده اسماعیل(ع) برگزار شده است، تأکید کرد: خوشبختانه برآوردها نشان‌دهنده حضور گسترده و کم‌نظیر مردم بصیر و انقلابی استان سمنان در این مراسم معنوی است.

قنبری با بیان اینکه موکب‌های اربعین دلدادگان حسینی امسال نیز به همت هیئت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی، خیران و مردم در نقاط مختلف استان سمنان برپا شده‌اند، ابراز کرد: مراسم دلدادگان اربعین امسال با رویکرد خونخواهی حضرت سیدالشهدا(ع) نیز برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه شعار عملیات بزرگ اربعین دلدادگان حسینی امسال در سراسر کشور و طبیعتاً استان سمنان، «مِثلی لا یُبایِعُ مِثلَه» تعیین شده است، افزود: این شعار اشاره‌ای به خونخواهی و پیام نهضت جاویدان عاشورا دارد و امسال حال و هوای اربعین حسینی در فراغ رهبر شهید انقلاب اسلامی، متفاوت از سال‌های گذشته است.

حرکت عظیم مردمی در شهرهای استان

در سرخه، مراسم راهپیمایی دلدادگان اربعین حسینی از میدان ولی‌عصر(ع) به سمت امامزادگان لاسجرد، در ایوانکی از گلزار شهدا تا امامزاده عاقب، در مهدیشهر از میدان ولی‌عصر(ع) تا دانشکده دندانپزشکی دربند، در میامی از میدان عاشورا تا گلزار شهدا و در شهمیرزاد از امامزاده یحیی(ع) تا مصلای نماز جمعه برگزار می‌شود.

این حرکت مردمی و معنوی، نمادی از وحدت، ایمان و استمرار فرهنگ عاشورایی است که هر سال با شکوه بیشتری برگزار می‌شود و مردم بصیر استان سمنان نیز سال به سال بر کیفیت و گستره آن می‌افزایند.

امسال نیز روایتگر حضور باشکوه مردمی هستیم که با حضور در این مراسم، ارادت خود را به مکتب عاشورا نشان داده و بر ایستادگی در مسیر آرمان‌های حسینی تأکید می‌کنند.

اربعین؛ روایت ظلم‌ستیزی و انسجام

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از برگزاری مراسم اربعین دلدادگان حسینی در استان طی سال‌های اخیر و برگزاری باشکوه آن در سال جاری، بیان کرد: اربعین روایت ظلم‌ستیزی و روایت برادری و انسجام است.

حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی ظلم‌ستیزی را محور قیام امام حسین(ع) دانست و با بیان اینکه زیارت اربعین به‌درستی و روشنی به این موضوع اشاره دارد، افزود: امام حسین(ع) خون خود را در راه نجات بندگان از جهل نثار کرد؛ همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز در یکی از سخنرانی‌های خود به قیام امام حسین(ع) برای نجات بندگان خداوند از جهل و گمراهی اشاره کرده‌اند.

وی با بیان اینکه حضور باشکوه مردم در اربعین حسینی و همچنین مراسم دلدادگان حسینی، نشان‌دهنده عمق ارادت آنان به نهضت عاشورا است، افزود: اربعین یادآور ظلم‌ستیزی و همچنین انسجام امت مسلمان است که هر سال با شکوه خاصی برگزار می‌شود.

رنگ و بوی متفاوت اربعین امسال

اربعین امسال با رنگ و بوی خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین ایستادگی ملت ایران بر آرمان‌های عاشورا و انقلاب اسلامی، حال و هوایی متفاوت یافته است؛ آن‌طور که ابراهیم محمدی، از اعضای هیئت‌های مذهبی حاضر در مراسم اربعین دلدادگان حسینی و خادم مردم، در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: امسال پرچم‌های سرخ در دستان مردم، نشان از خونخواهی رهبر شهیدشان دارد.

محمدی با بیان اینکه مردم ما می‌دانند پیروز میدان هستند، اظهار کرد: این حضور و جمعیت باشکوهی که هر سال در اربعین حضور پیدا می‌کنند، نشان‌دهنده پیروزی نهایی ملت مسلمان ایران در برابر دشمنان است.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در این مراسم، گفت: معاندان و بدخواهان اگر می‌توانند حتی اجتماعی با ۱۰ درصد این جمعیت ایجاد کنند، آن‌گاه عیار و میزان پشتوانه مردمی آنان مشخص خواهد شد.

اربعین؛ نماد حضور و ایستادگی

زهره اسماعیلی، از خادمان خواهر موکب فرهنگی استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اربعین در کنار همه عظمت خود، نمادی از حضور، حماسه و ایستادگی است، ابراز کرد: به نظر می‌رسد همین حضورهای گسترده مردم است که دشمن را از ادامه تلاش برای تحقق اهدافش در کشورمان ناامید کرده است.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم دلدادگان اربعین حسینی، افزود: امروز به‌وضوح می‌توان دید که دشمن از مشاهده این حضور عظیم مردمی، هراسان شده است.

امروز روایت مشترک همه کسانی که در مراسم اربعین دلدادگان استان سمنان حضور یافته‌اند، یک پیام روشن دارد؛ مردمی که با عشق به سیدالشهدا(ع) آمده‌اند تا در کنار زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا، ایستادگی و وفاداری خود به آرمان‌های حسینی را فریاد بزنند.