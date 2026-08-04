https://mehrnews.com/x3cK94 ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵ کد مطلب 6908022 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵ حضور پرشور مردم خمین در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی خمین - در این ویدئو حضور پرشور مردم خمین در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6908022 کپی شد مطالب مرتبط حال و هوای پیش از آغاز راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در اراک جعفری: ۴۰ موکب مردمی به زائران اربعین در ساوه خدمترسانی میکنند ربانی: اربعین رمز جاودانگی نهضت حسینی و مظهر اتحاد جهان اسلام است ایران جانفدا در مسیر اباعبدالله؛ دیار آفتاب در سوگ خورشید کربلا نشست میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و پنجاه و هشتمین شب قرار عاشقی اجتماع حماسی مردم محلات در یکصد و پنجاه و هشتمین شب بیعت با رهبری برچسبها خمین مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی ایران جانفدا در مسیر اباعبدالله
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