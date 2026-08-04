حکم رئیس فدراسیون والیبال برای یک مدیر باسابقه فدراسیون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، با پایان ماموریت مهدی اسلامی به عنوان خزانه دار فدراسیون والیبال پس از ۲۴ سال و بازگشت وی به وزارت ورزش و جوانان، سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال در راستای استفاده هر چه بیشتر از تجربیات ارزنده و پتانسیل نیروی انسانی، طی حکمی مهدی اسلامی را به عنوان مشاور مالی رئیس فدراسیون والیبال منصوب کرد که متن آن به قرار زیر است:

«با عنایت به تجارب و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت مشاور مالی رئیس فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و بکارگیری مساعی ارزنده خویش در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.»



مهدی سلامی با ۲۴ سال سابقه حضور در امورمالی فدراسیون والیبال، از سال ۱۳۸۱ در کمیته امور مالی و از سال ۱۳۹۱ به عنوان خزانه دار مشغول به کار بوده و در حوزه مالی فدراسیون های ورزشی و وزارت ورزش و جوانان فعالیت مستمر داشته است.