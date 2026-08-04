خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: میدان آزادی سنندج در یک روز متفاوت، حال و هوای دیگری داشت؛ خیابانها میزبان مردمی بود که با پرچمهای سرخ و سیاه، سربندهای حسینی و زمزمههای عاشقانه، آمده بودند تا سهمی از شور میلیونی اربعین داشته باشند.
صدای «لبیک یا حسین» از میان جمعیت برخاست؛ ندایی که آرامآرام در خیابانهای شهر پیچید و دلهای بسیاری را روانه کربلا کرد. اینجا سنندج بود؛ شهری که مردمش با وجود فاصله هزاران کیلومتری تا حرم سیدالشهدا(ع)، خود را در مسیر عاشقی قرار داده بودند.
آیین پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در سنندج از میدان آزادی آغاز شد و شرکتکنندگان با حرکت در مسیر پیادهراه فردوسی، به سمت حسینیه سنندج ادامه مسیر دادند؛ مسیری که هر قدم آن با ذکر یا حسین، صلوات و نوای عزاداری همراه بود.
اربعین؛ جلوهای از اتحاد ملتهای آزاده و حقیقتی تمدنساز
مسئول نمایندگی ولیفقیه در لشکر ۲۲ بیتالمقدس کردستان، در گفتگو با خبرنگار مهر اربعین حسینی را نماد همبستگی و اتحاد پیروان اهلبیت (ع) دانست و گفت: این اجتماع عظیم، پیام ایستادگی در برابر ظلم و استکبار را به جهان مخابره میکند.
حجتالاسلام رستمی، با اشاره به جایگاه راهپیمایی اربعین حسینی در ترویج فرهنگ مقاومت و همبستگی اظهار کرد: اربعین یک حقیقت تمدنساز است که توانسته ملتهای مختلف را حول محور محبت اهلبیت (ع) گردهم آورد.
وی افزود: پیامبر اکرم (ص) با تأکید بر اتحاد و همبستگی مسلمانان، راه ایستادگی در برابر ظلم و مستکبران را نشان دادند و امروز اجتماع عظیم اربعین جلوهای از همین وحدت و انسجام امت اسلامی است.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در لشکر ۲۲ بیتالمقدس کردستان بیان کرد: حضور میلیونها انسان در مسیر پیادهروی اربعین نشان میدهد که ملتهای آزاده جهان همچنان بر آرمانهای امام حسین (ع) پایبند هستند و راه آن حضرت را ادامه میدهند.
حجتالاسلام رستمی با بیان اینکه عاشورا و اربعین پیام مقابله با ظلم و دفاع از حق را به همراه دارند، عنوان کرد: زائران اربعین با حضور خود ثابت میکنند که محب اهلبیت (ع) هستند و محبت به خاندان پیامبر (ص) را تنها در گفتار خلاصه نمیکنند، بلکه آن را در عمل به نمایش میگذارند.
وی خاطرنشان کرد: اجتماع بزرگ اربعین نمونهای از یک حرکت فرهنگی و معنوی گسترده است که میتواند پیام عدالتخواهی، آزادگی و مقاومت را به جامعه جهانی منتقل کند.
حجتالاسلام رستمی با اشاره به تأکیدات قرآن کریم بر محبت اهلبیت (ع) گفت: گردهمایی مردم در مراسم اربعین، نمادی از اثبات این محبت و نشاندهنده عمق پیوند ملتها با مکتب حسینی است.
از خانوادههایی که با عشق آمدند تا پرچمهایی که پیام مقاومت داشتند
در میان جمعیت، حضور خانوادهها جلوهای ویژه داشت؛ پدر و مادرهایی که دست فرزندان خود را گرفته بودند، جوانانی که با سربندهای حسینی در صف عاشقان ایستاده بودند و کودکانی که با پرچمهای کوچک در دست، معنای عشق به امام حسین(ع) را تجربه میکردند.
برخی خانوادهها آمده بودند تا این مسیر را به یاد زائرانی که اکنون در کربلا حضور دارند طی کنند و برخی دیگر، این حضور را عهدی دوباره با آرمانهای عاشورا میدانستند.
در گوشهای از مسیر، پرچمهای «یا لثارات الحسین» در میان جمعیت به چشم میخورد؛ نمادی که برای بسیاری از حاضران، یادآور پیام عدالتخواهی و ایستادگی مکتب عاشورا بود.
جاماندگانی که از دل به کربلا رسیدند
پیادهروی جاماندگان اربعین تنها یک حرکت نمادین نبود؛ برای بسیاری از شرکتکنندگان فرصتی بود تا دلتنگی خود برای زیارت کربلا را با قدمهایی عاشقانه بیان کنند.
یکی از شرکتکنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هرچند امسال توفیق حضور در کربلا را نداشتم، اما دلم با زائران امام حسین(ع) است و احساس میکنم این مسیر کوتاه در شهر خودمان نیز میتواند ما را به حال و هوای زیارت نزدیک کند.
وی افزود: عشق به امام حسین(ع) مرز و فاصله نمیشناسد و هر کسی به اندازه توان خود میتواند در این مسیر قدم بردارد.
روایت مردم از انگیزه حضور در مسیر حسینی
یکی از بانوان شرکتکننده در این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به خاطر ارادت و عشقی که به امام حسین(ع) داریم در این مراسم شرکت کردیم. شاید نتوانستیم به کربلا برویم، اما میخواهیم نشان دهیم که دل ما همراه زائران حسینی است.
وی ادامه داد: از زائرانی که اکنون در کربلا هستند میخواهیم ما را دعا کنند تا بتوانیم در مسیر اهل بیت(ع) ثابتقدم بمانیم.
یکی دیگر از حاضران با اشاره به پیام عاشورا اظهار کرد: امام حسین(ع) به ما درس ایستادگی و مقاومت داد. حضور مردم در این مراسم نشان میدهد که محبت اهل بیت(ع) در دل مردم زنده است و با گذر زمان کمرنگ نمیشود.
وی افزود: این حضور پاسخی به کسانی است که تصور میکنند میتوانند میان ملتهای مسلمان اختلاف ایجاد کنند؛ چراکه عشق به حسین(ع) عامل وحدت دلهاست.
مرد جوانی که همراه خانواده خود در این مراسم حضور داشت نیز به خبرنگار مهر گفت: انگیزه اصلی من برای آمدن به این پیادهروی، عشق به امام حسین(ع) و زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا است، شاید امسال قسمت نشد در کربلا باشم، اما خواستم در حد توان خودم در این مسیر قدم بردارم.
وی ادامه داد: امیدوارم همه زائران اربعین با سلامت به کشور بازگردند و دعای خیر آنها شامل حال همه مردم باشد.
یکی دیگر از شرکتکنندگان که پرچم «یا لثارات الحسین» در دست داشت، اظهار کرد: آمدهام تا بگویم راه امام حسین(ع) همچنان ادامه دارد و عاشورا به ما یاد داد که در برابر ظلم و دشمنیها ایستادگی کنیم و امروز حضور مردم در این مراسم نشاندهنده همین روحیه است.
وی افزود: حضور مردم در چنین برنامههایی، یادآور این پیام است که محبت اهل بیت(ع) نسل به نسل منتقل میشود.
قدمهایی به یاد کربلا، دلهایی همراه زائران
در طول مسیر، موکبها و ایستگاههای پذیرایی نیز از شرکتکنندگان استقبال کردند؛ چای، آب و پذیراییهای ساده اما پر از محبت، حال و هوای مسیر را بیشتر شبیه یک مسیر زیارتی کرده بود.
نوای مداحی و مرثیهخوانی در بخشهایی از مسیر شنیده میشد و جمعیت با زمزمه نام امام حسین(ع) به حرکت خود ادامه میداد.
برای بسیاری از مردم، این پیادهروی فرصتی بود تا خاطرات حضور در کربلا را مرور کنند و برای کسانی که نخستین بار در این مراسم شرکت کرده بودند، تجربهای معنوی و متفاوت رقم بخورد.
با رسیدن کاروان جاماندگان به حسینیه سنندج، مراسم پایانی با حضور مردم و برنامههای عزاداری ادامه یافت؛ اما آنچه بیش از هر چیز در این مراسم به چشم میآمد، حضور گسترده اقشار مختلف مردم بود.
جوان و سالمند، کودک و بزرگسال، همه آمده بودند تا بگویند عشق به حسین(ع) تنها به حضور در یک مکان خاص محدود نمیشود؛ گاهی یک قدم در خیابانهای شهر، میتواند روایتگر یک دلدادگی بزرگ باشد.
پیادهروی جاماندگان اربعین در سنندج به پایان رسید، اما پیام آن در میان مردم باقی ماند؛ پیامی از جنس عشق، وفاداری و دلدادگی به مکتبی که قرنها پس از واقعه عاشورا همچنان دلهای میلیونها انسان را به سوی خود میکشاند.
سنندجیها با قدمهایی که از میدان آزادی تا حسینیه شهر برداشتند، نشان دادند که فاصله جغرافیایی نمیتواند مانع همراهی با کاروان حسینی شود؛ چراکه کربلا بیش از آنکه مقصدی در جغرافیا باشد، مسیری در دل انسانهاست.
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