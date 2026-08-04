  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۲

تجمع یاسوجی‌ها در صد و پنجاه و هفتمین شب اقتدار

تجمع یاسوجی‌ها در صد و پنجاه و هفتمین شب اقتدار

یاسوج- تجمع مردم یاسوج در صد و پنجاه و هفتمین شب اقتدار و حماسه برگزار شد.

دریافت 169 MB
کد مطلب 6908514

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها