https://mehrnews.com/x3cKn6 ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۲ کد مطلب 6908514 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۲ تجمع یاسوجیها در صد و پنجاه و هفتمین شب اقتدار یاسوج- تجمع مردم یاسوج در صد و پنجاه و هفتمین شب اقتدار و حماسه برگزار شد. دریافت 169 MB کد مطلب 6908514 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج محمدیه در شب ۱۵۷؛ اجتماع مردم با روایت همراهی و ایستادگی اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
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