۱۳ هزار نفر در استان سمنان مهارت آموختند؛ اشتغال ۷۲ درصدی در بازار کار

علیرضا حسینیطلب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت ارائه آموزشهای فنی و مهارتی به متقاضیان و داوطلبان، اظهار کرد: توسعه مهارتآموزی به عنوان یکی از رویکردهای مهم در ایجاد اشتغال و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار، در استان سمنان مورد تأکید قرار دارد.
وی با بیان اینکه آموزشهای فنی و حرفهای در تمامی شهرستانهای استان و در رشتهها و حرفههای مختلف ارائه میشود، افزود: سال گذشته ۱۳ هزار نفر در استان سمنان از آموزشهای فنی و حرفهای بهرهمند شدند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان سمنان با اشاره به نقش آموزشهای مهارتی در افزایش شانس اشتغال افراد، بیان کرد: آمارها نشان میدهد بیش از ۷۲ درصد افرادی که دورههای آموزشی فنی و حرفهای را پشت سر گذاشتهاند، جذب بازار کار میشوند که این میزان، بیانگر اثربخشی آموزشهای مهارتی در اشتغالزایی است.
حسینیطلب با بیان اینکه آموزشهای فنی و حرفهای در بیش از ۲۷۰ حرفه مختلف در استان سمنان ارائه میشود، گفت: نجاری، جوشکاری، ماشینکاری، تراشکاری، برق و الکترونیک، حرفههای عمرانی و ساخت، رشتههای صنعتی و دیگر مهارتهای مورد نیاز بازار کار، در این دورهها آموزش داده میشود.
وی تأمین نیروی انسانی ماهر و آموزشدیده مورد نیاز بازار کار را یکی از اهداف مجموعه فنی و حرفهای استان دانست و افزود: در چهار ماهه نخست امسال بیش از چهار هزار نفر در دورههای آموزش فنی و حرفهای استان سمنان شرکت کردهاند که این میزان، نشاندهنده استقبال مطلوب مردم از آموزشهای مهارتی است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان سمنان ادامه داد: صنایع، کارگاهها، کارخانهها و واحدهای تولیدی استان نیز از ظرفیت نیروهای آموزشدیده و مهارتآموخته فنی و حرفهای بهرهمند میشوند و این روند میتواند ضمن تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای اقتصادی، به رونق تولید و تقویت اقتصاد استان کمک کند.
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