به گزارش خبرگزاری مهر، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس به ریاست حسینعلی امیری استاندار فارس با الحاق ۲۷۶ هکتار از اراضی قره‌پیری به شهر صدرا مخالفت کرد.

در این جلسه استاندار فارس با اشاره به بررسی موضوع در کارگروه زیربنایی گفت: هرچند کلیات طرح در آن کارگروه به صورت مشورتی تصویب شده بود، اما تصمیم نهایی بر عهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عنوان مرجع بالادستی و تصمیم‌گیر است.

وی با تأکید بر لزوم تبعیت تصمیمات از نظر کارشناسی دستگاه‌های تخصصی افزود: در فرآیند بررسی این طرح، ملاحظات مهم زیست‌محیطی و منابع آب از سوی دستگاه‌های اجرایی مطرح شده است.

امیری با اشاره به نظر سازمان آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی افزود: وجود مسیل‌ها، چاه‌های تأمین آب شرب شیراز و همچنین یک قنات فعال در این محدوده از مهم‌ترین ملاحظات اعلام‌شده است.

وی ادامه داد: بر اساس جمع‌بندی کارشناسی، بارگذاری مسکونی در این اراضی می‌تواند آثار منفی بر منابع آب و محیط‌زیست داشته باشد.

استاندار فارس همچنین پیش از رأی‌گیری اعلام کرد: با وجود اینکه هر عضو تنها یک رأی دارد، با توجه به ملاحظات کارشناسی با این الحاق مخالف هستم، اما ملاک نهایی رأی اکثریت اعضاست.

در پایان این جلسه، با رأی اکثریت اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس، الحاق ۲۷۶ هکتار از اراضی قره‌پیری به محدوده شهر صدرا رد و این پرونده مختومه شد.

لازم به ذکر است از مهم‌ترین دلایل مخالفت با این طرح می‌توان به قرارگیری اراضی بر روی حریم منابع آب شیراز، وجود قنات فعال، کاربری کشاورزی زمین، عدم اتصال کالبدی به بافت شهری و ملاحظات آمایشی اشاره کرد.