هوش مصنوعی اپل را به ارزشمندترین شرکت جهان تبدیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارزش اپل به ۴.۸۸ هزار میلیارد دلار رسید و از سوی دیگر ارزش انویدیا با ۳.۵ درصد کاهش به ۴.۸۶ هزار میلیارد دلار شد.
«تونی میدوز» رئیس بخش سرمایه گذاری شرکت«بی آر آی ولث منیجمنت» در این باره می گوید: اپل در رقابت هوش مصنوعی یک شرکت عقب مانده از بازار به نظر می رسد زیرا هزینه ای برای توسعه مدل های این فناوری نکرده است. اما اکنون این دیدگاه تغییر کرده است. اپل در مقایسه با سایر شرکتها کمتر در معرض هزینههای سنگین سرمایهگذاری (CapEx) قرار دارد و از موقعیت بهتری برای کسب درآمد از هوش مصنوعی از طریق خدمات، حفظ کاربران در اکوسیستم خود و ارتقای سختافزارها برخوردار است. افزایش ارزشگذاری سهام این شرکت نیز بیش از آنکه ناشی از خوشبینیهای سفتهبازانه درباره هوش مصنوعی باشد، بازتابدهنده اعتماد بازار به پایداری و تداوم سودآوری آن است.
برای شرکتی که بیشتر أوقات از رقابت هوش مصنوعی جامانده، چنین نقطه عطفی نشان دهنده تلاش های اپل برای تثبیت بیشتر جایگاه خود میان بازیگران مهم این صنعت است و احتمالا دیدگاه ها درباره آخرین ماه های مدیریت تیم کوک مدیرارشد اجرایی شرکت را شکل دهد.
اپل ماه گذشته نسخه باز طراحی شده «سیری»را که مدتها به تاخیر افتاده بود، ارائه کرد و امیدوار بود این دستیار هوشمند ارتقا یافته به بستن شکاف میان آن و شرکت های بزرگ فناوری و همچنین استارت آپ های عصر جدید در رقابت حیاتی هوش مصنوعی کمک کند.
برخی تحلیلگران معتقدند اپل دارایی ارزشمندی در زمینه هوش مصنوعی را به شکل داده های خصوصی کاربران که روی آیفون هایش است، در اختیار دارد. این داده ها کمک می کنند پاسخ های سیری مفید تر و دستیار هوش مصنوعی توانمندتر باشد.
انویدیا نخستین شرکت جهان بود که در اکتبر ۲۰۲۵ میلادی ارزش آن از پنج هزار میلیارد دلار فراتر رفت. پیشی گرفتن اپل از انویدیا لزوماً به معنای تغییری پایدار در جایگاه نسبی این دو شرکت نیست. انویدیا همچنان یکی از اصلیترین بهرهمندان موج سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی به شمار میرود و پردازندههای گرافیکی این شرکت بخش عمدهای از رونق و تبوتاب هوش مصنوعی مولد را پشتیبانی میکنند.
همچنین اگر نگاه و انتظارات بازار تغییر کند، انویدیا میتواند بار دیگر جایگاه نخست را از آن خود کند.
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