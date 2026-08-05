به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت جهانی طلا در جریان معاملات روز جاری، تحت تأثیر کاهش قابل‌توجه تنش‌ها در خاورمیانه، با افزایش محسوسی روبه‌رو شد. این فلز گران‌بها که در روزهای اخیر تحت فشار نااطمینانی بود، با بهبود نسبی فضای سیاسی توانست روندی مثبت به خود بگیرد و با ثبت رشدی معادل ۱.۶۸ درصد، حدود ۶۸ دلار به ارزش هر اونس آن افزوده شد تا به سطح ۴,۱۶۲ دلار برسد که بالاترین نرخ در چند هفته اخیر است.

تحلیلگران بازار معتقدند کاهش تنش‌ها، هم‌زمان با تضعیف دلار و افت بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا، زمینه را برای افزایش بهای طلا به عنوان دارایی امن و پوشش‌دهنده تورمی فراهم کرده است.

در همین حال، بازار نقره نیز هم‌گام با طلا، عملکردی قوی داشت و با رشد ۲.۳۴ درصدی مواجه شد. این افزایش به معنای جهشی حدود ۱.۵ دلار در بهای هر اونس نقره بود که آن را به محدوده ۶۱.۵ دلار رساند. کارشناسان معتقدند این صعود حاصل افزایش تقاضای صنعتی و سرمایه‌گذاری است؛ چراکه نقره به عنوان فلزی با کاربرد دوگانه، از بهبود چشم‌انداز اقتصادی بهره می‌برد و کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، اطمینان بازیگران مالی را برای خرید فلزات ارزشمند افزایش داده است.