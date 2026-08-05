محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: درمانگاه «نبأ» جمعیت هلالاحمر استان اصفهان از ۲۸ تیرماه تا پایان روز ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵ در شهر نجف اشرف به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمات بهداشتی و درمانی ارائه کرد.
وی افزود: در مدت فعالیت این درمانگاه، در مجموع ۳۹ هزار و ۸۰۴ خدمت درمانی به زائران اربعین حسینی ارائه شد که این خدمات در بخشهای مختلف پزشکی، پرستاری، دارویی و آزمایشگاهی انجام گرفت.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان ادامه داد: از مجموع خدمات ارائهشده، ۱۶ هزار و ۶۱۸ مورد مربوط به ویزیتهای عمومی و تخصصی، ۸ هزار و ۳۷ مورد مربوط به خدمات پرستاری و ۱۴ هزار و ۷۵۱ مورد نیز در حوزه تأمین و توزیع دارو و اقلام دارویی بدون نسخه بود.
مؤمنی تصریح کرد: در این مدت همچنین ۳۲۲ مورد خدمات آزمایشگاهی در درمانگاه «نبأ» به زائران ارائه شد و ۷۶ بیمار نیز به دلیل نیاز به دریافت خدمات تخصصیتر و ادامه روند درمان، به مراکز درمانی اعزام شدند.
وی با اشاره به حجم بالای مراجعات و ضرورت استمرار فعالیت درمانگاه در ایام اربعین گفت: ارائه این میزان خدمت درمانی در مدت کوتاه، حاصل تلاش منسجم و شبانهروزی مجموعهای از پزشکان، پرستاران، امدادگران، داروسازان، کارشناسان آزمایشگاه، نیروهای پشتیبانی و داوطلبان جمعیت هلالاحمر استان اصفهان بود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان با قدردانی از عوامل اجرایی درمانگاه «نبأ» خاطرنشان کرد: حضور این تیم درمانی در نجف اشرف جلوهای از ایثار، مسئولیتپذیری و خدمت بیمنت به زائران حسینی بود و اعضای آن با وجود شرایط فشرده کاری، نقش مؤثری در تأمین سلامت زائران و کاهش دغدغههای درمانی آنان ایفا کردند.
مؤمنی افزود: با پایان مأموریت درمانگاه «نبأ» در نجف اشرف، اعضای تیم درمانی جمعیت هلالاحمر استان اصفهان پس از انجام موفقیتآمیز این مأموریت انساندوستانه به کشور بازگشتند و عملیات خدمترسانی این درمانگاه با ثبت بیش از ۳۹ هزار خدمت درمانی، به پایان رسید.
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