توقیف محموله ۴۰ میلیارد ریالی احشام قاچاق در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی این شهرستان در جریان گشت‌زنی و کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه کامیون باری مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مراجع قضائی و با همکاری اداره تعزیرات حکومتی و دامپزشکی، در بازرسی از این کامیون ۳۲ رأس گوساله قاچاق را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی مراغه با اشاره به اینکه ارزش احشام کشف‌شده برابر نظر کارشناسان ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ فارسی با تأکید بر تداوم برخورد پلیس با قاچاقچیان و اخلال‌گران اقتصادی، خاطرنشان کرد: مجموعه انتظامی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و انجام اقدامات مستمر، تلاش می‌کند زمینه افزایش احساس امنیت و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در جامعه را فراهم کند.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در زمینه قاچاق، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.