به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بانک گلدمن ساکس روز سه‌شنبه (۱۳ مرداد) پیش‌بینی کرد که قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا زمان تأیید توافقی تازه برای پایان‌دادن به تنش‌های منطقه خاورمیانه یا تشدید قابل‌ توجه درگیری‌ها، در محدوده ۸۰ تا ۹۰ دلار به‌ازای هر بشکه دادوستد می‌شود.

این نهاد مالی قیمت منصفانه نفت برنت را حدود ۸۰ دلار برای هر بشکه تخمین می‌زند که نشان می‌دهد بازارها با وجود تداوم تردید درباره عرضه نفت خاورمیانه، صرف ریسک اندکی را در نظر گرفته‌اند.

تردید ناشی از نشانه‌های متناقض درباره مذاکرات پایان تنش‌ها در منطقه خاورمیانه، قیمت نفت برنت را روز سه‌شنبه به حدود ۸۵ دلار برای هر بشکه رساند.

گلدمن ساکس همچنین پیش‌بینی کرد که ذخیره‌سازی‌های نفت خام قابل‌ مشاهده جهان در ۲ هفته گذشته ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته که دلیل آن افت جریان نفت از خلیج فارس و دریای سرخ، پایین‌آمدن صادرات روسیه و افزایش واردات آسیاست.

این بانک آمریکایی همچنین برآورد کرد که صادرات نفت خلیج فارس حدود ۳۶ درصد نسبت به پیش از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران کاهش یافته است، درحالی‌که این رقم اوایل ژوئیه حدود ۸۰ درصد بود.

گلدمن ساکس همچنین اعلام کرد که ظرفیت نفتکش‌های بارگیری‌شده در دریای سرخ ۲۲ درصد کاهش یافته است.

این نهاد مالی تخمین می‌زند که صادرات روزانه نفت عربستان سعودی نسبت به سال گذشته میلادی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه کاهش داشته است.

بانک گلدمن ساکس با اشاره به کاهش اخیر عرضه نفت خام روسیه اعلام کرد صادرات نفت خام و میعانات گازی این کشور در ۲ هفته گذشته روزانه یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یافته، درحالی‌که به دلیل تداوم اختلال در بارگیری در پایانه کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) در دریای سیاه، نقل‌وانتقال محموله‌ها بسیار کمتر از حجم معمول است.