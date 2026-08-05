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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

رجبی‌مشهدی: افزایش قبض برق ناشی از عبور از الگوی مصرف است

رجبی‌مشهدی: افزایش قبض برق ناشی از عبور از الگوی مصرف است

سخنگوی صنعت برق گفت: افزایش ناگهانی تعرفه رخ نداده و قبض‌های سنگین عمدتاً ناشی از عبور مشترکان از الگوی مصرف است.

به گزارش خبرنگار مهر مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق در گفت وگویی اعلام کرد که افزایش سه تا چهاربرابری برخی قبض‌های برق ناشی از تغییر خودسرانه و ناگهانی تعرفه‌ها نیست و تعرفه برق طبق قانون معمولاً سالی یک‌بار و از ابتدای اردیبهشت تغییر می‌کند.

وی با اشاره به نحوه تعیین الگوی مصرف اظهار کرد: الگوی مصرف بر اساس میزان مصرف ۷۵ درصد مشترکان هر منطقه تعیین می‌شود و مشترکانی که کمتر از این الگو مصرف کنند، از یارانه برخوردار می‌شوند و برای مصرف بهینه نیز پاداش دریافت می‌کنند.

سخنگوی صنعت برق افزود: الگوی مصرف مناطق عادی در ماه‌های تابستان تا پایان شهریور ۳۰۰ کیلووات‌ساعت در ماه است، در حالی که این رقم در دوره اردیبهشت ۲۰۰ کیلووات‌ساعت تعیین شده بود. مناطق گرمسیر نیز الگوهای متفاوتی دارند.

رجبی‌مشهدی ادامه داد: عبور از الگوی مصرف موجب افزایش پلکانی هزینه برق می‌شود و حتی بخشی از مصرف نیز ممکن است طبق قانون با نرخ متفاوت محاسبه شود. بنابراین اگر مشترکان مطابق الگوی تعیین‌شده مصرف کنند، مانند حدود ۷۵ درصد مردم، قبض سنگینی برای آنها صادر نخواهد شد.

وی به مشترکان توصیه کرد برای بررسی علت افزایش مبلغ قبض، میزان مصرف فعلی خود را با ماه‌ها یا سال‌های گذشته مقایسه کنند. در صورت وجود مغایرت یا مشکل، امکان پیگیری از طریق سامانه ۱۲۱ فراهم است.

کد مطلب 6909035
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • Mori IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      2 0
      پاسخ
      برق قطعه یا برق باشه جرات نداریم تو این گرما کولر روشن کنیم...

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