به گزارش خبرگزاری مهر، حامد معتمدی از آغاز اجرای آسفالت سربارهای در محور کنارگذر یزد خبر داد و گفت: این طرح با هدف استفاده از فناوریهای نوین، توسعه زیرساختهای پایدار و حمایت از محیطزیست در حال اجرا است.
وی اظهار کرد: در این پروژه نوآورانه، بخشی از مصالح سنگدانه مورد نیاز از سرباره، به عنوان محصول جانبی صنایع فولاد، تأمین میشود که این اقدام علاوه بر ارتقای دانش فنی در حوزه رویه راهها، به کاهش مصرف منابع طبیعی و بازیافت پسماندهای صنعتی نیز کمک میکند.
وی با اشاره به مزایای اجرای این طرح افزود: استفاده از پسماندهای فولادی، ضمن کاهش برداشت از معادن طبیعی و جلوگیری از انباشت آلایندههای صنعتی، به دلیل فرآوری و کنترل کیفی سرباره، موجب بهبود خواص عملکردی روسازی و افزایش دوام جاده در برابر ترافیک سنگین میشود.
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد به صرفهجویی اقتصادی این طرح نیز اشاره کرد و ادامه داد: بهینهسازی هزینهها، افزایش بهرهوری منابع و ایجاد پیوند مؤثر میان صنعت فولاد و مدیریت راهداری، از دیگر مزیتهای اجرای این پروژه است.
معتمدی خاطرنشان کرد: اجرای آسفالت سربارهای در محور استراتژیک کنارگذر یزد، نمونهای موفق از تلفیق علم، فناوری و ملاحظات زیستمحیطی در نگهداری و بهسازی شریانهای مواصلاتی کشور به شمار میرود.
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