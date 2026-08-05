استاندار قزوین از چند واحد تولیدی و صنعتی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر چهارشنبه در چارچوب برنامه‌های اولویت‌دار توسعه اقتصادی استان و در قالب رویداد «چهارشنبه‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری» از چند واحد تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی کاسپین بازدید کرد.

در جریان این بازدیدها، گزارشی از ظرفیت‌های تولیدی، روند فعالیت، وضعیت بازار و توانمندی‌های واحدهای صنعتی ارائه و مهم‌ترین مسائل و نیازهای این مجموعه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار قزوین در این بازدیدها با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید داخلی اظهار کرد: واحدهایی که با بومی‌سازی تولید، تأمین نیاز بازار و کاهش وابستگی به واردات فعالیت می‌کنند، از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان به شمار می‌روند و باید مورد حمایت قرار گیرند.

نوذری همچنین بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های صادراتی واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: توسعه صادرات غیرنفتی، ارزآوری و حضور مؤثرتر تولیدکنندگان استان در بازارهای داخلی و خارجی باید در برنامه‌های اقتصادی استان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش شهرک‌های صنعتی در توسعه تولید و اشتغال افزود: حمایت از واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی، رفع موانع تولید و فراهم کردن زمینه توسعه فعالیت این مجموعه‌ها می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار و تقویت زنجیره تولید در استان کمک کند.

استاندار قزوین همچنین بر اهمیت افزایش کیفیت محصولات، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و حرکت واحدهای تولیدی به سمت خودکفایی و بومی‌سازی تأکید کرد.

در این بازدیدها، روند تولید محصولات مورد نیاز بازار در حوزه‌های مختلف از جمله محصولات پلاستیکی، بسته‌بندی و یراق‌آلات ساختمانی نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر حمایت از توسعه واحدهای دارای ظرفیت تولید و صادرات تأکید شد.

رویداد «چهارشنبه‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری» با هدف حضور میدانی مدیران استان، بررسی مستقیم ظرفیت‌ها و مشکلات واحدهای تولیدی و پیگیری مسائل بخش‌های مختلف اقتصادی قزوین برگزار می‌شود.