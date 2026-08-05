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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۷

برخورد با سفره‌خانه‌های قلیانی در سمنان؛ ۳ واحد متخلف پلمب شدند

برخورد با سفره‌خانه‌های قلیانی در سمنان؛ ۳ واحد متخلف پلمب شدند

سمنان- رئیس مرکز بهداشت سمنان از پلمب سه سفره‌خانه سنتی به دلیل عرضه قلیان با وجود اخطارهای متعدد خبر داد و گفت: پرونده این متخلفان برای برخورد قاطع به دادسرا ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیرازه معانی عصر چهارشنبه در بازدید واحدهای صنفی سطح شهر سمنان اظهار کرد: در راستای اجرای قوانین و مقررات بهداشتی و با هدف صیانت از سلامت عمومی با واحدهای عرضه‌کننده قلیان برخورد می شود.

وی ادامه داد: نظارت و بازرسی از مراکز عرضه مواد غذایی و رستوران ها که نسبت به ضوابط بهداشتی بی‌توجه هستند، به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

رئیس مرکز بهداشت سمنان اضافه کرد: در جریان بازرسی‌ها و نظارت‌های انجام‌شده، سه واحد سفره‌خانه سنتی که اقدام به عرضه قلیان کرده و با وجود دریافت اخطارهای بهداشتی پس از طی مراحل قانونی پلمب شدند.

معانی با بیان اینکه پرونده این واحدهای متخلف به همراه مستندات لازم برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است، تصریح کرد: سلامت شهروندان خط قرمز نظام سلامت است و با هرگونه تخلف بهداشتی مطابق قوانین برخورد خواهد شد.

وی تأکید کرد: نظارت بر مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای عرضه‌کننده قلیان در سمنان به صورت مستمر ادامه دارد و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی بدون اغماض انجام خواهد شد.

کد مطلب 6909223

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