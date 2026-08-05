به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مراکز درمانی بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان سفر به استان، از سه مرکز درمانی شهر بوشهر بازدید شد و در این میان، روند بازسازی بیمارستان شهدای خلیج فارس به دلیل نقش مهم آن در ارائه خدمات درمانی، از اولویت ویژه برخوردار است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: این بیمارستان در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا دچار خسارتهای قابل توجهی شد و به دلیل شدت آسیبها، در نخستین اقدام تمامی بیماران با برنامهریزی و هماهنگی مناسب به دیگر مراکز درمانی منتقل شدند تا هیچ خللی در روند درمان آنان ایجاد نشود.
وی با قدردانی از عملکرد کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: حضور در استان بوشهر فرصتی برای تقدیر از پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت بود که در روزهای بحرانی با ایثار، آمادگی و مدیریت مناسب، خدمات درمانی را بدون وقفه ادامه دادند و انتقال بیماران را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دادند.
ظفرقندی با اشاره به روند بازسازی بیمارستان شهدای خلیج فارس گفت: عملیات عمرانی این مرکز درمانی با سرعت مطلوب در حال اجرا است و بخشی از طبقه نخست بیمارستان بازسازی شده است. با تأمین اعتبارات مورد نیاز، پیشبینی میکنیم این بیمارستان طی سه تا چهار ماه آینده به طور کامل بازسازی و دوباره به چرخه خدمترسانی بازگردد.
وزیر بهداشت همچنین به روند اجرای بیمارستان مادر و کودک بوشهر اشاره کرد و افزود: این پروژه اکنون حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و یکی از طرحهای مهم حوزه سلامت استان به شمار میرود. تلاش خواهیم کرد با تأمین اعتبارات مورد نیاز، عملیات ساختمانی آن هرچه سریعتر به پایان برسد تا پس از تجهیز و تأمین نیروی انسانی، خدمات تخصصی خود را به مادران و کودکان استان ارائه کند.
وی تأکید کرد: تکمیل پروژههای نیمهتمام درمانی و ارتقای زیرساختهای سلامت در استان بوشهر از برنامههای جدی وزارت بهداشت است و با همکاری استانداری و دانشگاه علوم پزشکی، روند اجرای این طرحها با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد تا دسترسی مردم به خدمات درمانی باکیفیت افزایش یابد.
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