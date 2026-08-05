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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۱

توضیحات وزیر بهداشت درباره بازسازی بیمارستان آسیب‌دیده از جنگ در بوشهر

توضیحات وزیر بهداشت درباره بازسازی بیمارستان آسیب‌دیده از جنگ در بوشهر

بوشهر - وزیر بهداشت با اشاره به خسارت‌های وارد شده به بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا، گفت: عملیات بازسازی این مرکز درمانی با سرعت در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مراکز درمانی بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان سفر به استان، از سه مرکز درمانی شهر بوشهر بازدید شد و در این میان، روند بازسازی بیمارستان شهدای خلیج فارس به دلیل نقش مهم آن در ارائه خدمات درمانی، از اولویت ویژه برخوردار است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: این بیمارستان در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا دچار خسارت‌های قابل توجهی شد و به دلیل شدت آسیب‌ها، در نخستین اقدام تمامی بیماران با برنامه‌ریزی و هماهنگی مناسب به دیگر مراکز درمانی منتقل شدند تا هیچ خللی در روند درمان آنان ایجاد نشود.

وی با قدردانی از عملکرد کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: حضور در استان بوشهر فرصتی برای تقدیر از پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت بود که در روزهای بحرانی با ایثار، آمادگی و مدیریت مناسب، خدمات درمانی را بدون وقفه ادامه دادند و انتقال بیماران را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دادند.

ظفرقندی با اشاره به روند بازسازی بیمارستان شهدای خلیج فارس گفت: عملیات عمرانی این مرکز درمانی با سرعت مطلوب در حال اجرا است و بخشی از طبقه نخست بیمارستان بازسازی شده است. با تأمین اعتبارات مورد نیاز، پیش‌بینی می‌کنیم این بیمارستان طی سه تا چهار ماه آینده به طور کامل بازسازی و دوباره به چرخه خدمت‌رسانی بازگردد.

وزیر بهداشت همچنین به روند اجرای بیمارستان مادر و کودک بوشهر اشاره کرد و افزود: این پروژه اکنون حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و یکی از طرح‌های مهم حوزه سلامت استان به شمار می‌رود. تلاش خواهیم کرد با تأمین اعتبارات مورد نیاز، عملیات ساختمانی آن هرچه سریع‌تر به پایان برسد تا پس از تجهیز و تأمین نیروی انسانی، خدمات تخصصی خود را به مادران و کودکان استان ارائه کند.

وی تأکید کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام درمانی و ارتقای زیرساخت‌های سلامت در استان بوشهر از برنامه‌های جدی وزارت بهداشت است و با همکاری استانداری و دانشگاه علوم پزشکی، روند اجرای این طرح‌ها با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد تا دسترسی مردم به خدمات درمانی باکیفیت افزایش یابد.

کد مطلب 6909278

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