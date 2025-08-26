زمین احداث بیمارستان مادر و کودک بجنورد تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد هاشمی، عصر سه‌شنبه رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در جلسه فوق‌العاده شورای اسلامی شهر بجنورد، اظهار کرد: انتخاب زمین جوادیه برای اجرای این پروژه به دور از هرگونه نگاه سیاسی و جناحی و صرفاً با دیدگاه مثبت و در راستای دسترسی آسان مردم انجام شده است.

موضوع واگذاری زمین برای احداث بیمارستان مادر و کودک از مدت‌ها پیش در دستور کار شورا قرار داشت و پس از ارجاع به کارشناس دادگستری، نهایتاً زمینی به مساحت پنج هکتار در منطقه جوادیه توسط شهرداری بجنورد به دانشگاه علوم پزشکی استان تحویل شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، بیمارستان فوق تخصصی مادر و کودک بجنورد روز ششم شهریور با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کلنگ‌زنی خواهد شد.