نماینده دشتستان: تکمیل و تجهیز بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان شتاب بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی صبح پنجشنبه در جریان بازدید محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان در حال ساخت ۱۷ شهریور برازجان، با اشاره به نیازهای درمانی شهرستان دشتستان اظهار کرد: با وجود جمعیت بالای شهرستان، همچنان در حوزه زیرساخت‌ها، تجهیزات و امکانات بهداشتی و درمانی کمبودهای قابل توجهی وجود دارد که انتظار می‌رود برای رفع آنها اقدامات مؤثرتری انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان افزود: این پروژه از مهم‌ترین طرح‌های درمانی شهرستان است و با بهره‌برداری از آن، بخش مهمی از نیازهای درمانی مردم دشتستان برطرف شده و کیفیت خدمات سلامت به شکل محسوسی ارتقا خواهد یافت.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کنار تکمیل ساختمان بیمارستان، باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی لازم برای تأمین تجهیزات پزشکی، امکانات مورد نیاز و همچنین جذب و تأمین نیروی انسانی متخصص انجام شود تا پس از افتتاح، این مرکز بتواند بدون وقفه به مردم خدمات ارائه کند.

رضایی با تأکید بر لزوم تأمین اعتبارات مورد نیاز این پروژه خاطرنشان کرد: انتظار داریم با اختصاص منابع مالی لازم، روند اجرای بیمارستان ۱۷ شهریور شتاب بیشتری بگیرد و این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین با اشاره به نقش بیمارستان شهید گنجی برازجان در ارائه خدمات درمانی به مردم شهرستان و مناطق همجوار، خواستار تقویت این مرکز درمانی شد و گفت: لازم است تجهیزات، امکانات و ظرفیت‌های بیمارستان شهید گنجی نیز افزایش یابد تا شاهد ارتقای سطح خدمات‌رسانی به بیماران و کاهش بخشی از مشکلات حوزه درمان در شهرستان دشتستان باشیم.