  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۰

دستگیری ۸ نفر از اشرار مسلح شاخص و مرتبطین گروهک‌های تروریستی

دستگیری ۸ نفر از اشرار مسلح شاخص و مرتبطین گروهک‌های تروریستی

تعداد ۸ نفر از اشرار و مرتبطین گروهک‌های تروریستی منطقه با تلاش های مجاهدانه جامعه اطلاعاتی شناسایی و طی چند عملیات ویژه دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: تعداد ۸ نفر از اشرار و مرتبطین گروهک های تروریستی منطقه که با تشکیل تیم های مسلح اقدام به ایجاد ناامنی و اجرای اقدامات مختلف ضد امنیتی، گروگان گیری نیروها و مهندسین فعال در حوزه زیرساخت های استان سیستان و بلوچستان، حمله به گشت ها و مقرهای نظامی و انتظامی، سرقت های مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت در مناطق مرکزی استان می نمودند، با تلاش های مجاهدانه جامعه اطلاعاتی شناسایی و طی چند عملیات ویژه دستگیر شدند.

از این اشرار مقادیری مهمات و تعدادی سلاح کشف گردید.

لازم به ذکر است از اهداف این اشرار شناسایی مقرها و اماکن نظامی و انتظامی و همچنین شرکت ها و نیروهای فعال در حوزه توسعه و آبادانی استان بوده است.

این اشرار با هماهنگی گروهک های تروریستی اقدام به ربایش افراد شاخص و مهندسین طرح های عمرانی و زیر ساختی منطقه نموده و سپس افراد به گروگان‌گرفته شده را تحویل گروهک‌های تروریستی مستقر در آن سوی مرزها می نمودند.

کد مطلب 6909587
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها