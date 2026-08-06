به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: تعداد ۸ نفر از اشرار و مرتبطین گروهک های تروریستی منطقه که با تشکیل تیم های مسلح اقدام به ایجاد ناامنی و اجرای اقدامات مختلف ضد امنیتی، گروگان گیری نیروها و مهندسین فعال در حوزه زیرساخت های استان سیستان و بلوچستان، حمله به گشت ها و مقرهای نظامی و انتظامی، سرقت های مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت در مناطق مرکزی استان می نمودند، با تلاش های مجاهدانه جامعه اطلاعاتی شناسایی و طی چند عملیات ویژه دستگیر شدند.



از این اشرار مقادیری مهمات و تعدادی سلاح کشف گردید.



لازم به ذکر است از اهداف این اشرار شناسایی مقرها و اماکن نظامی و انتظامی و همچنین شرکت ها و نیروهای فعال در حوزه توسعه و آبادانی استان بوده است.



این اشرار با هماهنگی گروهک های تروریستی اقدام به ربایش افراد شاخص و مهندسین طرح های عمرانی و زیر ساختی منطقه نموده و سپس افراد به گروگان‌گرفته شده را تحویل گروهک‌های تروریستی مستقر در آن سوی مرزها می نمودند.