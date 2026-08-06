به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمیدی با اشاره به پیش‌بینی شرایط ناپایدار دریا از امشب، گفت: دریای خزر به‌تدریج مواج می‌شود و فعالیت‌های دریایی با محدودیت همراه خواهد بود.

حمیدی اظهار کرد: امروز دریای مازندران دارای موج کوتاه است، اما از ساعات شب افزایش موج آغاز می‌شود و شرایط برای تردد و فعالیت‌های دریایی مناسب نخواهد بود.

وی با بیان اینکه پایداری جوی تا روز شنبه در استان ادامه دارد، افزود: در این مدت آسمان مازندران صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر و شب، به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات غربی و مرکزی، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی مازندران ادامه داد: احتمال وقوع صاعقه در ارتفاعات وجود دارد و از روز یکشنبه و دوشنبه هفته آینده نیز جوی پایدار همراه با افزایش دما در بیشتر مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.