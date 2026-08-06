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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

جلسات صحن علنی مجلس هفته آینده برگزار می‌شود

جلسات صحن علنی مجلس هفته آینده برگزار می‌شود

سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسات صحن علنی مجلس در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده در بستر فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در ادامه بررسی لایحه جنایات بین المللی، جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده به‌صورت وبیناری برگزار خواهد شد.

وی افزود: مشروح این جلسات برای اطلاع عموم از ساعت ۱۲ از رادیو فرهنگ و از ساعت ۱۳ از شبکه خبر ۲ پخش خواهد شد.

گودرزی گفت: مجلس روند رسیدگی به موضوع جنایات بین المللی را مطابق برنامه در دستور کار خود دنبال می‌کند و جزئیات مصوبات نیز پس از بررسی در صحن علنی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6909851
زهرا علیدادی

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