به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در ادامه بررسی لایحه جنایات بین المللی، جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده به‌صورت وبیناری برگزار خواهد شد.

وی افزود: مشروح این جلسات برای اطلاع عموم از ساعت ۱۲ از رادیو فرهنگ و از ساعت ۱۳ از شبکه خبر ۲ پخش خواهد شد.

گودرزی گفت: مجلس روند رسیدگی به موضوع جنایات بین المللی را مطابق برنامه در دستور کار خود دنبال می‌کند و جزئیات مصوبات نیز پس از بررسی در صحن علنی اطلاع‌رسانی خواهد شد.