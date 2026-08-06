به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی عصر پنجشنبه در حاشیه افتتاح چند پروژه سلامت‌محور در شیراز در جمع خبرنگاران گفت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز همواره در زمره دانشگاه‌های پیشرو کشور قرار داشته و اجرای پروژه‌های جدید نیز نشان‌دهنده استمرار مسیر توسعه این مجموعه در بخش‌های آموزشی، پژوهشی و درمانی است.



وی افزود: پروژه‌هایی که امروز به بهره‌برداری رسید، حاصل همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مسئولان استانی و حمایت‌های وزارت بهداشت است و می‌تواند نقش مهمی در تقویت ظرفیت‌های نظام سلامت استان فارس و حتی جنوب کشور ایفا کند.

تغذیه؛ حلقه نخست پیشگیری از بیماری‌ها

وزیر بهداشت با اشاره به افتتاح دانشکده تغذیه، این حوزه را یکی از پایه‌های اصلی سلامت جامعه دانست و گفت: موضوع تغذیه تنها به رژیم غذایی یا درمان بیماران محدود نمی‌شود، بلکه طیف گسترده‌ای از موضوعات مرتبط با سلامت عمومی را در بر می‌گیرد.



ظفرقندی ادامه داد: مباحثی همچون صنایع غذایی، سلامت و ایمنی مواد غذایی، ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای افراد، کالری‌سنجی، اصلاح الگوی مصرف و آموزش سبک زندگی سالم، همگی از حوزه‌هایی هستند که به صورت مستقیم بر سلامت مردم اثر می‌گذارند.



وی تصریح کرد: بسیاری از بیماری‌های غیرواگیر مانند دیابت، فشار خون، بیماری‌های قلبی و عروقی و حتی برخی سرطان‌ها با اصلاح الگوی تغذیه و آموزش صحیح قابل پیشگیری یا کنترل هستند؛ از این رو سرمایه‌گذاری در آموزش و پژوهش علوم تغذیه، در واقع سرمایه‌گذاری برای کاهش بار بیماری‌ها و هزینه‌های درمانی کشور است.



وزیر بهداشت تأکید کرد: توسعه فعالیت‌های علمی در این حوزه می‌تواند به تولید دانش بومی، تربیت متخصصان توانمند و ارائه راهکارهای علمی برای ارتقای سلامت جامعه منجر شود.



توانبخشی؛ مرحله‌ای که درمان را کامل می‌کند



ظفرقندی در ادامه با اشاره به افتتاح دانشکده توانبخشی، اظهار کرد: یکی از بخش‌هایی که در نظام سلامت کمتر از اهمیت واقعی آن سخن گفته می‌شود، حوزه توانبخشی است؛ در حالی که فرآیند درمان بسیاری از بیماران بدون دریافت خدمات توانبخشی کامل نخواهد شد.



وی افزود: بیماران پس از سکته‌های قلبی و مغزی، حوادث رانندگی، تروما، شکستگی‌ها و آسیب‌های اسکلتی و عضلانی برای بازگشت به زندگی عادی نیازمند خدمات تخصصی توانبخشی هستند و این خدمات نقش مهمی در بازیابی توان جسمی و افزایش کیفیت زندگی آنان دارد.



وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: رشته‌هایی مانند فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و سایر خدمات مرتبط، بخش جدایی‌ناپذیر نظام درمان محسوب می‌شوند و توسعه آموزش در این حوزه می‌تواند کیفیت خدمات پس از درمان را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.



وی ادامه داد: راه‌اندازی دانشکده توانبخشی در شیراز، علاوه بر تربیت نیروهای متخصص، زمینه توسعه خدمات تخصصی و پاسخگویی بهتر به نیازهای درمانی بیماران را فراهم خواهد کرد.



شیراز همچنان از قطب‌های آموزش پزشکی کشور است



وزیر بهداشت با اشاره به جایگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در کشور گفت: این دانشگاه طی سال‌های گذشته همواره در عرصه آموزش، پژوهش و ارائه خدمات درمانی عملکرد موفقی داشته و امروز نیز با بهره‌برداری از پروژه‌های جدید، گام دیگری در مسیر توسعه علمی و درمانی خود برداشته است.



ظفرقندی اظهار کرد: توسعه فضاهای آموزشی و تخصصی، نه تنها ظرفیت دانشگاه را برای تربیت نیروهای متخصص افزایش می‌دهد، بلکه زمینه ارتقای کیفیت خدمات درمانی و پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم را نیز فراهم می‌کند.



وی ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌های ملی و استانی، روند توسعه زیرساخت‌های آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه یابد و این مجموعه بتواند نقش پررنگ‌تری در ارتقای شاخص‌های سلامت استان فارس و کشور ایفا کند.