جاهدی در مسیر دومین طلای آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام جاهدی قایقران هرمزگانی و ملی‌پوش پاراکانوی ایران امروز در دومین رقابت خود در مسابقات قهرمانی پاراکانو آسیا به میزبانی قزاقستان در ماده ۵۰۰ متر به مصاف رقبای آسیایی می‌رود.



جاهدی که در روزهای گذشته با نمایشی درخشان موفق به کسب مدال طلای این رقابت‌ها شده بود، اکنون برای کسب دومین مدال طلای خود و تثبیت جایگاهش در میان برترین‌های قاره آسیا تلاش می‌کند.



این رقابت‌ها همچنین نخستین مرحله انتخابی پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس به شمار می‌رود و ملی‌پوش هرمزگانی ایران امیدوار است ضمن کسب عنوان قهرمانی گام مهمی برای دستیابی به سهمیه این رویداد بزرگ بردارد.



جاهدی پیش از این مدال طلای خود را به دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب تقدیم کرده بود، اقدامی که با استقبال و تحسین جامعه ورزش و مردم هرمزگان همراه شد.