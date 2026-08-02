معمای بلاتکلیفی رضاییان/ اختلاف مالی با استقلال و دغدغه تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، رضاییان که در دو فصل گذشته یکی از بازیکنان تأثیرگذار استقلال بود همچنان مورد توجه مدیران باشگاه قرار دارد، اما دو طرف بر سر مبلغ قرارداد به توافق نهایی نرسیدهاند. در حالی که استقلال تمایل دارد این بازیکن را حفظ کند، درخواست مالی رضاییان و پیشنهاد باشگاه همچنان فاصلهای دارد که مانع از امضای قرارداد جدید شده است.
از سوی دیگر، این بازیکن در هفتههای اخیر تلاشهایی برای پیدا کردن تیمی خارج از ایران داشته اما تاکنون پیشنهاد خارجی که بتواند شرایط مدنظر او را فراهم کند، نهایی نشده است. همین موضوع باعث شده ادامه حضور در فوتبال ایران و تمدید قرارداد با استقلال همچنان یکی از گزینههای جدی پیش روی رضاییان باشد.
رضاییان که سابقه حضور در فوتبال خارج از ایران را نیز دارد، در شرایطی به دنبال انتخاب بهترین تصمیم برای آینده خود است که دو اتفاق مهم در پیش دارد؛ حضور استقلال در رقابتهای لیگ نخبگان آسیا و همچنین نزدیک شدن به مسابقات جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷.
این بازیکن پس از عملکرد قابل توجه در جام جهانی ۲۰۲۶، همچنان یکی از گزینههای مورد اعتماد کادر فنی تیم ملی ایران محسوب میشود و نمیخواهد با انتخابی که باعث دور شدن او از سطح بالای رقابتها شود، جایگاه خود را در ترکیب تیم ملی از دست بدهد.
از همین رو، حضور در تیمی که بتواند شرایط فنی مناسبی برای او فراهم کند، برای رضاییان اهمیت زیادی دارد. استقلال نیز با توجه به تجربه، تواناییهای فنی و نقش این بازیکن در ترکیب فصل گذشته، علاقهمند است مذاکرات را به سمت توافق نهایی پیش ببرد.
با این حال، تا زمانی که اختلاف مالی میان طرفین برطرف نشود، آینده همکاری رضاییان و استقلال همچنان نامشخص خواهد بود و باید دید در روزهای آینده مذاکرات دو طرف به تمدید قرارداد منجر میشود یا این بازیکن تصمیم دیگری برای ادامه مسیر حرفهای خود خواهد گرفت.
نظر شما