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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹

تداوم گرمای هوا در آذربایجان‌شرقی تا دوشنبه

تداوم گرمای هوا در آذربایجان‌شرقی تا دوشنبه

تبریز- رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای آذربایجان‌شرقی از تداوم گرمای هوا در استان تا روز دوشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز شنبه در خصوص آخرین وضعیت جوی استان، اظهار کرد: طی دو روز آینده جوی نسبتاً پایدار در آذربایجان‌شرقی پیش‌بینی می‌شود و در این مدت تغییرات قابل توجهی در شرایط جوی استان رخ نخواهد داد.

وی افزود: از روز دوشنبه تا اوایل هفته آینده، فعالیت متناوب سامانه بارشی در نیمه شمالی استان موجب افزایش ابر، وزش باد گاهی تا شدید و در برخی نواحی، به‌ویژه منطقه ارسباران، موجب رگبار باران و رعد و برق خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به فعالیت این سامانه، در برخی نواحی نیمه شمالی استان احتمال وقوع بارش‌های رگباری و رعد و برق وجود دارد و شرایط جوی در این مناطق نسبت به روزهای پیش از آن ناپایدارتر خواهد شد.

امیدفر در خصوص وضعیت دمایی استان نیز گفت: از لحاظ دمایی، تا روز دوشنبه تداوم گرمی هوا پیش‌بینی می‌شود، اما از روز دوشنبه کاهش محسوس دما در استان روی خواهد داد.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به دمای ثبت‌شده در استان طی ۲۴ ساعت گذشته، گفت: در این مدت، ورزقان با دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و تاتار با دمای ۳۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بوده است.

کد مطلب 6911397

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