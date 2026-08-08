به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز شنبه در خصوص آخرین وضعیت جوی استان، اظهار کرد: طی دو روز آینده جوی نسبتاً پایدار در آذربایجان‌شرقی پیش‌بینی می‌شود و در این مدت تغییرات قابل توجهی در شرایط جوی استان رخ نخواهد داد.

وی افزود: از روز دوشنبه تا اوایل هفته آینده، فعالیت متناوب سامانه بارشی در نیمه شمالی استان موجب افزایش ابر، وزش باد گاهی تا شدید و در برخی نواحی، به‌ویژه منطقه ارسباران، موجب رگبار باران و رعد و برق خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به فعالیت این سامانه، در برخی نواحی نیمه شمالی استان احتمال وقوع بارش‌های رگباری و رعد و برق وجود دارد و شرایط جوی در این مناطق نسبت به روزهای پیش از آن ناپایدارتر خواهد شد.

امیدفر در خصوص وضعیت دمایی استان نیز گفت: از لحاظ دمایی، تا روز دوشنبه تداوم گرمی هوا پیش‌بینی می‌شود، اما از روز دوشنبه کاهش محسوس دما در استان روی خواهد داد.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به دمای ثبت‌شده در استان طی ۲۴ ساعت گذشته، گفت: در این مدت، ورزقان با دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و تاتار با دمای ۳۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بوده است.