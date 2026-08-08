مسئول یکی از ادارات آستارا به اتهام ارتشاء بازداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسن بیگی عصر شنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در ادامه برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفاسد اداری و اقتصادی، مسئول یکی از ادارات شهرستان مرزی بندر آستارا به اتهام ارتشا و فساد مالی، با دستور دادستانی و در پی اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اطلاعات سپاه قدس گیلان، دستگیر شد.

وی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی است، گفت: برخورد با هرگونه ارتشاء، فساد اداری، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و تضییع حقوق مردم، بدون هیچ‌گونه اغماض و در چارچوب قانون دنبال خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا با بیان اینکه هیچ فردی، صرف‌نظر از جایگاه، از اجرای قانون مصون نیست، تصریح کرد: هر مسئولی که از اعتماد مردم سوءاستفاده یا به بیت‌المال و حقوق شهروندان تعرض کند، با برخورد قاطع، سریع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

وی با قدردانی از اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اطلاعات سپاه قدس گیلان افزود: این پرونده با اشراف اطلاعاتی، هماهنگی مؤثر میان مرجع قضایی و ضابطان و اقدام به‌موقع به نتیجه رسید و تحقیقات برای شناسایی سایر ابعاد پرونده ادامه دارد.

حسن بیگی در پایان تأکید کرد: پیام این اقدام روشن است؛ هیچ حاشیه امنی برای مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از مسئولیت‌های اداری وجود ندارد و دستگاه قضایی با هرگونه فساد، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.