کارگاه تخصصی تابستانی در کانون پرورش فکری اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رباب ملک زاده، ظهر سه شنبه به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار با حضور در دفتر خبرگزاری مهر و ضمن تبریک این روز به تمامی همکاران رسانه‌ای، از زحمات بی‌وقفه آنان در پوشش مستمر فعالیت‌های حوزه کودک و نوجوان در طول سال قدردانی کرد.

وی با اشاره به رسالت فرهنگی،تربیتی این نهاد، افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، برنامه‌های متنوعی در حوزه‌های فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و مذهبی برای مخاطبان خود تدارک می‌بیند. در حال حاضر که در فصل پیک کاری تابستان قرار داریم، با رویکرد «نوجوان‌محوری» و «افزایش دسترسی‌پذیری خدمات»، بیش از ۵۰۰ کارگاه تخصصی در سطح استان برگزار می‌شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری اردبیل با بیان اینکه از بهمن‌ماه سال گذشته و هم‌زمان با دوران مجازی شدن مدارس، کودکان و نوجوانان با آسیب‌ها و استرس‌های متعددی مواجه بوده‌اند، تأکید کرد: امسال در تمامی مراکز، برنامه‌های «بازی و سرگرمی» را به طور جدی دنبال می‌کنیم تا هر کودک و نوجوانی که به مراکز کانون مراجعه می‌کند، علاوه بر مطالعه کتاب و شرکت در کارگاه‌های تخصصی، از بخشی از وقت خود را صرف بازی‌های هدفمند و شاد با مربیان کند و بدین‌ترتیب، نشاط، امید و شادی را هدیه بگیرد.

ملکزاده در پایان از میزبانی تماشاخانه سیار کشوری در استان اردبیل خبر داد و گفت: با آغاز ماه مبارک ربیع‌الاول، به مدت ۱۲ روز، این تماشاخانه در قالب طرح «محله‌محور و غنی‌سازی اوقات فراغت» کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها، در ۴۰ محله هدف شامل مناطق روستایی و کم‌برخوردار استان به اجرای نمایش و ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و هنری خواهد پرداخت و ان‌شاءالله شاهد حضور پرشور همشهریان عزیز باشیم.