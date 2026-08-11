مدرسه سازی در آذربایجان غربی به اقدامی جهادی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان، اظهار کرد عدالت آموزشی یکی از اولویت‌های دولت است و اگر در حوزه مدرسه‌سازی به صورت جهادی و نهضتی اقدام نکنیم، هر روز از شاخص‌های مطلوب فاصله بیشتری خواهیم گرفت.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به شاخص میانگین کشوری در حوزه سرانه‌های آموزشی، ورزشی و بهداشتی، باید ۹۷۲ مدرسه و ۹ هزار کلاس درس در استان احداث شود، افزود: در سال‌های گذشته وضعیت مناسبی در حوزه آموزش نداشتیم و در زمینه ترک تحصیل دوره دوم متوسطه، رتبه نخست کشور را داشتیم؛ همچنین سرانه‌های آموزشی، ورزشی و بهداشتی استان پایین‌تر از میانگین کشوری بود.

رحمانی با تاکید بر ضرورت توسعه فضاهای آموزشی در استان عنوان کرد: اعتبارات دولتی به تنهایی پاسخگوی نیاز ساخت مدارس نیست و باید از ظرفیت خیرین و سایر منابع استفاده کنیم که این موضوع نیز نیازمند یک کار جهادی و نهضتی است.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به تأکید دولت بر اجرای عدالت آموزشی خاطر نشان کرد: حتی در شهر ارومیه نیز مدارس کانکسی ضمیمه وجود دارد که باید با ساخت کلاس‌های درس، این مدارس جمع‌آوری شوند.

وی از وجود ۱۳۰ پروژه آماده افتتاح یا کلنگ‌زنی در حوزه‌های مختلف در استان خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم از همه ظرفیت‌های موجود برای توسعه فضاهای آموزشی استفاده کنیم و در این زمینه نیازمند یک حرکت سریع و جدی هستیم.

استاندار آذربایجان‌غربی آموزش و پرورش را یکی از مهم‌ترین حوزه‌های استان دانست و یادآورشد: باید هر اقدامی که می‌توانیم برای دانش‌آموزان و معلمان انجام دهیم، چرا که توجه به سرمایه انسانی مهم‌ترین رکن توسعه است.

رحمانی هماهنگی و وحدت میان مردم و مسئولان را یکی از سرمایه‌های مهم استان دانست و گفت: همت و عزم خدمت در آذربایجان‌غربی وجود دارد و باید از این ظرفیت برای رفع مشکلات استفاده کنیم.

جلسه شورای آموزش و پرورش استان به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور علی سعیدی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی و معین استان برگزار شد.

در این جلسه اعضای شورای آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی با حضور مسئولان ملی و استانی، موضوعات و مسائل حوزه تعلیم و تربیت را بررسی و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی تأکید کردند.

این جلسه در راستای عزم مدیریت استان برای قرار دادن آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی در مدار توسعه برگزار شد؛ توسعه‌ای که از کلاس‌های درس و تربیت نسلی توانمند، خلاق و مسئولیت‌پذیر آغاز می‌شود.