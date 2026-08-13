ترکیه: توافق مکه «دفاعی» است و جایگزینی برای ناتو نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع ترکیه امروز پنجشنبه اعلام کرد «توافق مکه برای دفاع مشترک» که در ۷ اوت جاری میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی امضا شد، ماهیتی دفاعی دارد و هیچ کشوری را بهعنوان دشمن مشترک معرفی نمیکند و جایگزین پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نیز نخواهد بود.
این وزارتخانه در یک نشست خبری هفتگی در آنکارا توضیح داد که هدف اصلی این توافق، کمک به امنیت و ثبات منطقهای، توسعه همکاریهای نظامی میان سه کشور و تقویت ظرفیت تحرک مشترک در برابر بحرانهای احتمالی است.
وزارت دفاع ترکیه تأکید کرد که این توافق ماهیتی دفاعی دارد و هیچ کشوری را بهعنوان دشمن یا رقیب مشترک معرفی نمیکند.
به گفته وزارت دفاع ترکیه، این توافق محورهای همکاری دارای اولویت میان سه کشور و اهداف مشترک را معین میکند که شامل «ایجاد سازوکارهای سیاسی و نظامی راهبردی با مشارکت وزرای دفاع، وزرای خارجه و روسای ستادهای کل یا فرماندهان نیروهای مسلح»، «توسعه تدریجی همکاری نظامی» و «همکاری در زمینه صنایع دفاعی، از جمله تأمین محصولات و سامانهها، توسعه و تولید مشترک، همکاری فناورانه و ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی لجستیکی پایدار» و «همکاری در زمینه جنگ الکترونیک و تقویت توانمندیهای پشتیبانیشده با هوش مصنوعی» می شود.
وزارت دفاع ترکیه همچنین تأکید کرد که «توافق مکه» نه جایگزین ناتو است و نه رقیب آن، بلکه بهعنوان سازوکاری مکمل برای ساختار امنیت بینالمللی از طریق کمک به امنیت و ثبات منطقهای تلقی میشود.
این وزارتخانه در نشست خبری خود افزود که با توسعه این سازوکار، در صورت حصول تفاهمات لازم، میتوان پیوستن سایر کشورها به آن را بررسی کرد.
وزارت دفاع ترکیه همچنین خاطرنشان کرد که هدف نهایی این توافق، ایجاد سازوکاری نهادی است که در زمان صلح به شکلی مؤثر عمل کند، برای بحرانهای احتمالی آماده باشد و در صورت نیاز بتواند پشتیبانی نظامی ملموسی ارائه دهد.
توافق مکه با هدف تقویت بازدارندگی مشترک میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در برابر همه اشکال تجاوز امضا شده و تصریح میکند که «هر حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله به همه آنها محسوب میشود.» این توافق معطوف به توسعه تمامی ابعاد همکاری دفاعی میان این سه کشور متحد است.
متن این توافق روز جمعه ۷ اوت جاری توسط محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، و محمد شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، در دیوان سلطنتی سعودی در مکه مکرمه امضا شد.
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