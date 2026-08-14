فصیح نیا: فرهنگ ایثار و شهادت موجب زنده شدن اسلام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین فصیح نیا در خطبه های نماز جمعه ضمن سفارش نمازگزاران به تقوای الهی، با تبریک حلول ماه ربیع الاول و آرزوی قبولی عزاداری‌های ماه محرم و صفر ماه حزن و اندوه مومنان افزود: مصیبت سرور و سالار شهیدان برای هیچ یک از ائمه اطهار اتفاق نیفتاده است و این اوج مصیبت بود و بخاطر مظلومیت سیدالشهدا ۴۰ روز عزاداری می‌کنیم و محزون می‌شویم، همچنین ائمه علیهم السلام و حتی خود پیامبر نیز برای مصیبت امام حسین (ع) محزون شده و گریه کرده‌اند و این سیره نبی اکرم (ص) در مصیبت سرور و سالار شهیدان بوده است.

وی با اشاره به مسائل روز و جنایت‌های استکبارجهانی تصریح کرد: یاد و خاطره امام حسین (ع) همیشه بر دل دشمنان خوفی انداخته است و شهادت سیدالشهدا و فرهنگ ایثار و شهادت باعث زنده شدن اسلام شده است.

امام جمعه نقده با اشاره به ۲۶ مرداد سالروز بازگشت آزادگان، این روز را روز بزرگداشت صبر و استقامت رزمندگان در اسارت دانست و گفت: این عزیزان بسیاری از فشارهای روحی و روانی را متحمل شدند و امروز هم شاهدیم بسیاری از آثار این اسارت در رزمندگان باقی مانده است و ما باید قدردان صبر و استقامت این عزیزان باشیم.