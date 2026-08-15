استاندار خراسان شمالی: ایستادگی مردم نقشه دشمنان را ناکام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر ، بهمن نوری ظهر شنبه در شورای اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که دشمنان با هدف ایجاد تغییر در نظام جمهوری اسلامی ایران وارد میدان شدند، اما در تحقق اهداف خود ناکام ماندند و اکنون با مشکلات و چالش‌های جدی در عرصه داخلی و بین‌المللی مواجه هستند.

وی افزود: ایران اسلامی در سایه رهبری هوشمندانه و خردمندانه و با تکیه بر اتحاد و انسجام ملی توانست از این شرایط عبور کند و اجازه ندهد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت و همراهی مردم، تصریح کرد: باید قدر این انسجام و حضور مردم را بدانیم؛ مردمی که با تمام وجود در صحنه حضور داشته‌اند و با وجود فشارها و تهدیدها، نشانه‌ای از خستگی، رخوت و سستی در آنها دیده نمی‌شود.

نوری بیان کرد: حضور و ایستادگی مردم در شرایط دشوار، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت کشور است و مسئولان باید با خدمت‌رسانی بهتر و تقویت امید و اعتماد عمومی، پاسخگوی این همراهی باشند.