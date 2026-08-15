آزاده نظر بلند در حاشیه آیین افتتاح کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان «باران» در شهر رشت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت توسعه فضاهای فرهنگی ویژه کودکان، اظهار کرد: اگرچه فضای این کتابخانه به اندازهای نیست که بتواند تمام بخشها و فعالیتهای متنوع یک کتابخانه مستقل را پوشش دهد، اما به دلیل تخصصی بودن در حوزه کودکان و نوجوانان، میتواند نقش مهمی در علاقهمند کردن کودکان این سرزمین به کتاب و کتابخوانی ایفا کند واقعاً برای کودکان و نوجوانان هر کاری که کنیم، کم است.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با تأکید بر اولویت دهی به مخاطبان کودک و نوجوان در برنامههای راهبردی نهاد، افزود: جامعه هدف مورد توجه ویژه ما، کودکان و نوجوانان هستند هرچند به عنوان کتابخانههای عمومی موظف به خدمترسانی به عموم مردم هستیم، اما توسعه فضاهای تخصصی کودک و نوجوان، محور اصلی تحقق عدالت فرهنگی در کشور محسوب میشود.
نظربلند با ارائه آماری از عملکرد نهاد کتابخانهها در سطح کشور، بیان داشت: در حال حاضر نهاد کتابخانههای عمومی کشور با ۴۴۱۴ نقطه خدمت در سراسر کشور، توسعه فضاهای کتابخانهای و کتابخانههای سیار را برای افزایش نقاط دسترسی به خدمات کتابخانهای در دستور کار دارد. استان گیلان نیز با اختصاص حدود سه برابر سرانه کشوری در حوزه فضاهای کتابخانهای و نقاط دسترسی، از جایگاه مطلوبی برخوردار است.
گفتنی است، کتابخانه تخصصی کودکان باران در شهر رشت با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و گسترش عدالت فرهنگی میان کودکان و نوجوانان راهاندازی شده و مورد استقبال خانوادههای منطقه قرار گرفته است. این کتابخانه به عنوان یکی از مصادیق توجه نهاد کتابخانههای عمومی به گروههای سنی خاص، میتواند الگویی برای سایر مناطق کشور باشد.
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