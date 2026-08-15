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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

نظربلند: عدالت فرهنگی با کتابخانه‌های تخصصی کودک محقق می‌شود

نظربلند: عدالت فرهنگی با کتابخانه‌های تخصصی کودک محقق می‌شود

رشت- دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی از فعالیت ۴۴۱۴ نقطه خدمت در سطح کشور خبر داد و گفت: عدالت فرهنگی با کتابخانه‌های تخصصی کودک محقق می‌شود.

آزاده نظر بلند در حاشیه آیین افتتاح کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان «باران» در شهر رشت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت توسعه فضاهای فرهنگی ویژه کودکان، اظهار کرد: اگرچه فضای این کتابخانه به اندازه‌ای نیست که بتواند تمام بخش‌ها و فعالیت‌های متنوع یک کتابخانه مستقل را پوشش دهد، اما به دلیل تخصصی بودن در حوزه کودکان و نوجوانان، می‌تواند نقش مهمی در علاقه‌مند کردن کودکان این سرزمین به کتاب و کتابخوانی ایفا کند واقعاً برای کودکان و نوجوانان هر کاری که کنیم، کم است.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با تأکید بر اولویت دهی به مخاطبان کودک و نوجوان در برنامه‌های راهبردی نهاد، افزود: جامعه هدف مورد توجه ویژه ما، کودکان و نوجوانان هستند هرچند به عنوان کتابخانه‌های عمومی موظف به خدمت‌رسانی به عموم مردم هستیم، اما توسعه فضاهای تخصصی کودک و نوجوان، محور اصلی تحقق عدالت فرهنگی در کشور محسوب می‌شود.

نظربلند با ارائه آماری از عملکرد نهاد کتابخانه‌ها در سطح کشور، بیان داشت: در حال حاضر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با ۴۴۱۴ نقطه خدمت در سراسر کشور، توسعه فضاهای کتابخانه‌ای و کتابخانه‌های سیار را برای افزایش نقاط دسترسی به خدمات کتابخانه‌ای در دستور کار دارد. استان گیلان نیز با اختصاص حدود سه برابر سرانه کشوری در حوزه فضاهای کتابخانه‌ای و نقاط دسترسی، از جایگاه مطلوبی برخوردار است.

گفتنی است، کتابخانه تخصصی کودکان باران در شهر رشت با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و گسترش عدالت فرهنگی میان کودکان و نوجوانان راه‌اندازی شده و مورد استقبال خانواده‌های منطقه قرار گرفته است. این کتابخانه به عنوان یکی از مصادیق توجه نهاد کتابخانه‌های عمومی به گروه‌های سنی خاص، می‌تواند الگویی برای سایر مناطق کشور باشد.

کد مطلب 6917052

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