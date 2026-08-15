به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ وجیهالله حقیقیماهر ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان رزن با اشاره به وضعیت امنیتی این شهرستان اظهار کرد: رزن با وجود برخورداری از حدود هشت درصد مساحت استان همدان از کمترین میزان جرایم برخوردار است و در حوزه امنیت و احساس امنیت شرایط مطلوبی دارد.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از سرقتهای خرد ناشی از غفلت و بیاحتیاطی مالباختگان است، افزود: احساس امنیت بالا گاهی موجب میشود شهروندان برخی نکات ساده امنیتی را رعایت نکنند و خودرو را بدون رعایت نکات ایمنی ترک یا تجهیزات و وسایل کشاورزی را در مزارع رها کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان رزن با تاکید بر اینکه این شهرستان از نظر جرایم در وضعیت مطلوبی قرار دارد، گفت: امنیت موجود بستر مناسبی برای سرمایهگذاری، تولید، فعالیتهای کشاورزی و اجرای طرحهای عمرانی و اقتصادی فراهم کرده است.
سرهنگ حقیقیماهر با اشاره به عملکرد پلیس در حوزه مقابله با سرقت بیان کرد: از ابتدای مردادماه تاکنون وقوع سرقت در شهرستان ۱۱ درصد کاهش یافته و در مقابل کشفیات سرقت ۳۴ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: یکی از ماموریتهای اصلی مجموعه انتظامی مقابله با سارقان و بازگرداندن اموال مسروقه به مالباختگان است که کارکنان انتظامی شهرستان در این حوزه عملکرد قابل قبولی داشتهاند.
فرمانده انتظامی شهرستان رزن مواد مخدر را یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی دانست و گفت: در حوزه کشف و دستگیری خردهفروشان مواد مخدر و سوداگران مرگ افزایش قابل توجهی در عملکرد پلیس داشتهایم و مقابله با این پدیده با جدیت دنبال میشود.
سرهنگ حقیقیماهر با تاکید بر نقش رسانهها در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: اصحاب رسانه به دلیل نفوذ کلام و ارتباط با مردم میتوانند در فرهنگسازی، آگاهسازی عمومی و پیشگیری از جرایم و ناهنجاریهای اجتماعی نقش مؤثری داشته باشند.
وی از رسانهها خواست در کنار مجموعه انتظامی برای پیشگیری از جرم همکاری کنند و افزود: پیشگیری اجتماعی اقدامی پایدار و کمهزینه است و رسانهها میتوانند در این زمینه کمککار پلیس باشند.
سرهنگ حقیقیماهر در پاسخ به پرسشی درباره تعطیلی مرکز تعویض پلاک شهرستان رزن نیز گفت: مراحل راهاندازی مجدد این مرکز در حال انجام و فراخوانهای لازم نیز صورت گرفته است.
وی افزود: پیگیری این موضوع با جدیت در حال انجام است و پس از نهایی شدن مراحل مرکز تعویض پلاک با محل و نیروی جدید فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان رزن تاکید کرد: ارائه خدمات تعویض پلاک در دسترس مردم از دغدغههای اصلی مجموعه انتظامی شهرستان است و تلاش میکنیم این خدمت هرچه سریعتر در رزن برقرار شود.
وی درباره تفاوت احتمالی مبالغ دریافتشده برای عوارض شهرداری در فرآیند تعویض پلاک نیز گفت: تعرفهها براساس ابلاغیههای مربوط تعیین میشوند و دریافت مبلغ بیشتر یا کمتر از تعرفه مصوب امکانپذیر نیست، با این حال موضوع مطرحشده قابل بررسی است.
سرهنگ حقیقی ماهر همچنین درباره مشمولان غایب گفت: برای مشمولانی که قصد تعیین تکلیف وضعیت خدمت خود را دارند، ظرفیتهایی پیشبینی شده است تا در صورت احراز شرایط امکان خدمت آنها در شهرستان محل سکونتشان فراهم شود.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و برای ارائه پیشنهادها، انتقادها و مسائل مرتبط با عملکرد پلیس نیز با سامانه ۱۹۷ در ارتباط باشند.
فرمانده انتظامی شهرستان رزن همچنین از مردم خواست اطلاعات مرتبط با مسائل امنیتی و انتظامی را از طریق شماره ۱۱۶ در اختیار پلیس قرار دهند و افزود: مشارکت مردم و ارتباط مستمر شهروندان با مجموعه انتظامی، نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای امنیت شهرستان دارد.
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