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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

سعد معن: حشد شعبی بخشی از ساختار امنیتی عراق است

سعد معن: حشد شعبی بخشی از ساختار امنیتی عراق است

رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد: تصمیم انحصار سلاح در دست دولت شامل حشد شعبی نیست. حشد شعبی بخشی از ساختار امنیتی عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، سعد معن رئیس واحد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق تاکید کرد که تصمیم انحصار سلاح در دست دولت شامل حشد شعبی نیست.

وی افزود: تصمیم انحصار سلاح در دست دولت شاهد طرف‌های غیر مرتبط با نهادهای امنیتی عراق هستند. حشد شعبی بخشی از نیروهای مسلح عراق است و نیروهای آن تابع قوانین نظامی نافذ هستند.

معن تصریح کرد: تصمیم انحصار سلاح در دست دولت شامل طرف‌های خارج از چارچوب نهادهای امنیتی است. تصمیم انحصار سلاح در دست دولت برای تاکید بر عدم وجود فرماندهی موازی یا فرماندهی دیگر است که از سلاح خارج از چارچوب حکومت استفاده می‌کند.

او مجددا تاکید کرد که حشد شعبی بخشی از ساختار امنیتی عراق است.

کد مطلب 6917214

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