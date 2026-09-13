۱۲ هزار میلیارد تومان قرارداد آب در کهگیلویه و بویراحمد منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش مصلح ظهر یکشنبه در نشست تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد، با قدردانی از حمایت‌های مسئولان و دستگاه‌های مختلف اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در این دوره متعلق به نظام و ارکان نظام است و بدون همراهی و حمایت آنها هیچ‌یک از این دستاوردها محقق نمی‌شد.

وی مدیریت آب را موضوعی دشوار، پیچیده، چندوجهی و عمیق دانست و افزود: امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی سه سد در حال بهره‌برداری، پنج نیروگاه برق‌آبی جریانی، چهار نیروگاه برق‌آبی متصل، ۱۳ شبکه آبی و نزدیک به ۸۰ ایستگاه تولید آمار در حوزه آب داریم و حدود ۱۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی در شبکه‌های آبی مدیریت می‌شود.

تأمین آب ۲.۵ میلیون نفر در پنج استان

مدیرعامل اسبق شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این شرکت علاوه بر مأموریت‌های داخل استان، مأموریتی فرامرزی دارد و آب مورد نیاز ۲.۵ میلیون نفر در پنج استان را تأمین می‌کند.

مصلح ادامه داد: ۲۵ درصد نفت و گاز کشور که در این استان تولید می‌شود به آب وابسته است و صنایع مهم و کلیدی از جمله سیمان و پتروشیمی نیز از ظرفیت‌های آبی استان استفاده می‌کنند.

وی از وجود سه سد در حال اجرا، ۱۲ سد در حال مطالعه و ۲۰ ابرپروژه در حال اجرا خبر داد و گفت: طی چهار سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان قرارداد و مناقصه برگزار شده است.

مصلح افزود: گردش مالی شرکت آب منطقه‌ای در این مدت حدود هفت هزار میلیارد تومان بوده و این رقم برای امسال به حدود ۶۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ همچنین اعتبار جاری شرکت از ۳۷ میلیارد تومان به حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

قرارداد بزرگ آب در شرایط جنگی کلید خورد

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های بزرگ آبی استان گفت: یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای عمرانی استان در شرایط جنگی کلید خورد و سامانه انتقال به عنوان یک پروژه ملی بزرگ وارد مرحله اجرا شد.

مدیرعامل اسبق شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه پروژه آبرسانی از سد کوثر اکنون ۹۲.۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اظهار کرد: ارزش فعلی این پروژه حدود هشت هزار میلیارد تومان است و در کارگاه آن ۸۵ پیمانکار و ۵۰ مشاور فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به دیگر پروژه‌های در دست اجرا گفت: آبرسانی از رودخانه گندم‌کار، آبرسانی از سد کوثر به تنگه انگشترک، آبرسانی به لیشتر، خانه احمد، امامزاده جعفر، چای‌سرا، یوسفی و سرکاریا از جمله طرح‌های مهم استان هستند.

۹ هزار میلیارد تومان از اعتبارات سفر رئیس‌جمهور برای آب

مصلح با اشاره به مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان گفت: از مجموع ۲۶ هزار میلیارد تومان مصوبات این سفر، ۹ هزار میلیارد تومان برای حوزه آب استان اختصاص یافت.

وی افزود: با اجرای پروژه‌های جدید، ۶۰ هزار هکتار از اراضی دیم استان به اراضی آبی تبدیل می‌شود، سالانه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی ایجاد خواهد شد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب برای صنایع مهار می‌شود.

مدیرعامل اسبق شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: اجرای این طرح‌ها زمینه ایجاد صنایع بزرگ و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی استان را فراهم می‌کند و در نهایت ۹۰ درصد جمعیت استان از آب پایدار برخوردار خواهند شد.

۱۵۰۰ میلیارد تومان تجهیزات از ابتدای سال وارد پروژه‌ها شد

مصلح با قدردانی از همراهی دستگاه‌های نظارتی، قضایی، امنیتی، نظامی و انتظامی گفت: تعامل با شورای تأمین، شورای دستگاه‌های نظارتی، دادگستری، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دادستان‌ها موجب شد بسیاری از موانع پروژه‌ها برطرف شود.

وی ادامه داد: تنها از ابتدای سال تاکنون حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان لوله، الکتروموتور، ترانس، ابزار دقیق و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها وارد استان شده است.

مصلح با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه بهره‌برداری نیز گفت: طی سال‌های اخیر حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای بهره‌برداری از شبکه‌ها هزینه شده و امسال نیز ۱۴ کیلومتر کانال اجرا شده است.

وی افزود: حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در حوزه پدافند غیرعامل و امنیت سایبری هزینه شده و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز در حوزه فرهنگی، مناسبت‌های مذهبی و مسائل اجتماعی هزینه شده است.

تعویض شیر ۱۴۰۰ میلی‌متری در کمتر از ۹ ساعت

مدیرعامل اسبق شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به یکی از اقدامات انجام‌شده در شرایط جنگی گفت: در جریان تعویض یک شیر ۱۴۰۰ میلی‌متری، همکاران شرکت در کمتر از ۹ ساعت عملیات جابه‌جایی شیر نسل جدید و هواگیری را انجام دادند و اجازه ندادند آب پتروشیمی و پایین‌دست قطع شود.

مصلح این اقدام را نمونه‌ای از توان و آمادگی نیروهای شرکت آب منطقه‌ای دانست و از کارکنان این مجموعه به دلیل فعالیت‌های شبانه‌روزی و بدون چشمداشت مادی قدردانی کرد.

وی همچنین گفت: در این سال‌ها هیچ‌یک از بستگان و اهالی زادگاه من در مناقصه‌های شرکت حضور نداشتند و برای اشتغال و کار نیز از من درخواستی مطرح نکردند؛ خانواده‌ام نیز در این مسیر همراه بودند.

«من سرباز نظامم و سرباز نظام خواهم ماند»

مصلح در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به انگشتر اهدایی مقام معظم رهبری اظهار کرد: این انگشتر را برای اقداماتی که ایشان تشخیص دادند در خدمت نظام اثرگذار بوده دریافت کردم و همیشه آن را کنار قلبم نگه می‌دارم.

وی افزود: من سرباز نظام هستم و سرباز نظام خواهم ماند؛ چه پشت میز باشم و چه در سنگر. افتخار می‌کنم که در روزهای جنگ ناهارم را در کنار سربازان در سنگرها خوردم.

مدیرعامل اسبق شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: اگر باور داشته باشیم که نظام ۹۰ میلیون سرباز دارد، این باور می‌تواند پیروزی را نزدیک‌تر کند.

مصلح در پایان از استانداران، نمایندگان مجلس، علما، ائمه جمعه، اصحاب رسانه، دستگاه‌های نظارتی و قضایی، نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین کارکنان شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد قدردانی کرد و گفت: مسیر اجرای پروژه‌های آبی استان باید با جدیت ادامه پیدا کند.