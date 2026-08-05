یه گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین کریمی، معاون مسافری راهآهن با اشاره به روند بازگشت زائران اربعین، گفت: خدمترسانی به زائران حسینی و مدیریت روان جابهجایی مسافران در ایام اوج بازگشت، اولویت اصلی شبکه ریلی کشور است و همه ظرفیتهای عملیاتی برای ارائه خدمات مطلوب به کار گرفته شده است.
وی با تاکید بر آمادگی کامل شبکه ریلی برای پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر، افزود: با توجه به آغاز موج بازگشت زائران و پیشبینی افزایش تراکم مسافران در پایانههای مرزی طی ۴۸ ساعت گذشته، تمهیدات ویژهای برای مدیریت جابهجایی مسافران و جلوگیری از ازدحام در ایستگاههای راهآهن اتخاذ شده است.
کریمی با اشاره به اقدامات انجامشده برای افزایش ظرفیت حملونقل ریلی، تاکید کرد: در همین راستا، علاوه بر ظرفیتهای برنامهریزیشده، سه رام ریلباس و یک رام قطار مسافری فوقالعاده بهصورت عملیاتی به محور کرمانشاه اعزام شده است تا ضمن افزایش ظرفیت جابهجایی، از بروز هرگونه وقفه در اعزام مسافران و ایجاد ازدحام در ایستگاههای مبدا جلوگیری شود.
معاون مسافری راهآهن در پایان با بیان اینکه وضعیت تردد زائران بهصورت مستمر رصد میشود، خاطرنشان کرد: ناوگان ریلی متناسب با شرایط بازگشت زائران مدیریت میشود و در صورت افزایش تقاضا، ظرفیتهای تکمیلی نیز به چرخه خدمترسانی اضافه خواهد شد تا فرآیند جابهجایی زائران با نظم، ایمنی و سرعت مطلوب انجام شود.
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