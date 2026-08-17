پرونده انتقال پسماند از شهرستان همجوار به دستگاه قضائی ارجاع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با رسانه ها در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص موضوع تخلیه پسماند از محدوده یک شهرستان دیگر در اراضی شمیرانات اظهار کرد: این مسئله از سوی دستگاههای مسئول پیگیری شده و پرونده آن نیز به مراجع قضایی ارجاع شده است.
وی افزود: حفاظت از محیط زیست و صیانت از ظرفیتهای طبیعی شمیرانات از اولویتهای مدیریت شهرستان است و در مواردی که دستگاه یا فردی در این زمینه قصور داشته باشد، موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فرماندار شمیرانات با اشاره به ویژگیهای طبیعی و تاریخی شمیرانات گفت: این شهرستان، بافت و ظرفیتهای ارزشمندی دارد که تنها متعلق به ساکنان منطقه نیست و حفاظت از آن وظیفهای بیننسلی محسوب میشود.
وی افزود: دستگاههایی از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، امور آب و مدیریت شهری در این زمینه مسئولیت دارند و عملکرد آنها در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
براساس این گزارش، خبرگزاری مهر در مطلبی با عنوان « نخالههای ساختمانی پردیس در حاشیه لواسانات؛ مسئول این معضل کیست؟» به بررسی معضل تخلیه نخاله های ساختمانی در محدوده روستای پورزند لواسانات پرداخته بود.
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