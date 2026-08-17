مراسم اربعین خاکسپاری پیکر امام شهید در گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با صدور اطلاعیهای از برگزاری مراسم اربعین خاکسپاری پیکر مطهر قائد شهید امت اسلامی حضرت آیتالله العظمی خامنهای (رضوان الله تعالی علیه) با شعار محوری «با تو در عهدیم تا صبح ظهور» در سراسر استان گیلان خبر داد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
آیین بدرقه آقای شهید ایران، وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت اسلامی و مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در سراسر کشور، حماسهای بیبدیل از جنس حضور و نمایش همبستگی دینی و انسجام ملی ملت سرفراز ایران بود که عشق ایرانیان را به میهن اسلامی، ولایت فقیه و مقاومت اسلامی را به منصه ظهور جهانیان رساند و موجب سرخوردگی، ناامیدی و شکست استکبار جهانی به ویژه دشمن تروریست آمریکایی - صهیونیستی و خودفروختگان، وطنفروشان و سالوسصفتان شد.
با توجه به فرارسیدن چهلمین روز خاکسپاری پیکر مطهر آقای شهید ایران، مراسم اربعین امام مجاهد شهید حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای «قدس الله نفسه الزکیه» با شعار محوری «با تو در عهدیم تا صبح ظهور» و حضور گسترده و پرشور مردم غیور، خونخواه و ولایتمدار گیلان در سراسر استان برگزار میشود. مراسم محوری ساعت ۱۰ صبح پنجشنبه ۱۴۰۵/۵/۲۹ با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی (عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه) در مصلای امام خمینی(ره) شهر رشت برگزار خواهد شد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان از عموم مردم بصیر، دشمنشناس و همیشه در صحنه استان دعوت مینماید تا با حضور گسترده و پرشور خود در مراسم اربعین خاکسپاری پیکر مطهر قائد شهید امت اسلامی، ضمن تجدید میثاق با امامین انقلاب اسلامی و بیعت مجدد با مقام معظم رهبری امام سیدمجتبی حسینی خامنهای (مد ظله العالی)، برگ زرین دیگری بر صحیفه افتخارات فرزندان غیور سردار جنگل بیفزایند.
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